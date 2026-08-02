Joven recién deportado de EEUU pierde la vida tras ataque armado en Sabá, Colón

Sabá, Colón.- La celebración de la feria patronal en la comunidad de Elixir, municipio de Sabá, Colón, fue cancelada tras el asesinato del joven José Dany Mejía Ramírez.
Según testimonios de personas allegadas a la familia, Mejía Ramírez había regresado a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos aproximadamente dos semanas antes del hecho violento, situación que ha generado preocupación entre sus seres queridos y pobladores de la zona.
Personas presentes detallaron que la víctima tenía un tatuaje en el brazo izquierdo y vestía una camisa negra, shorts grises, calcetas blancas y sandalias negras al momento del hallazgo.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho que acabó con la vida de José Dany Mejía Ramírez.
No obstante, informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.