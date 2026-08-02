Joven recién deportado de EEUU pierde la vida tras ataque armado en Sabá, Colón

Sabá, Colón.- La celebración de la feria patronal en la comunidad de Elixir, municipio de Sabá, Colón, fue cancelada tras el asesinato del joven José Dany Mejía Ramírez.

Según testimonios de personas allegadas a la familia, Mejía Ramírez había regresado a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos aproximadamente dos semanas antes del hecho violento, situación que ha generado preocupación entre sus seres queridos y pobladores de la zona.

Personas presentes detallaron que la víctima tenía un tatuaje en el brazo izquierdo y vestía una camisa negra, shorts grises, calcetas blancas y sandalias negras al momento del hallazgo.