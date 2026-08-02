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Joven recién deportado de EEUU pierde la vida tras ataque armado en Sabá, Colón

Un hecho violento registrado en la feria patronal de Elixir, Sabá, dejó como víctima mortal a José Dany Mejía Ramírez, joven recién deportado de EE UU

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 16:10
Joven recién deportado de EEUU pierde la vida tras ataque armado en Sabá, Colón

El joven había sido deportado de Estados Unidos hace apenas dos semanas.

 Foto: Cortesía redes sociales

Sabá, Colón.- La celebración de la feria patronal en la comunidad de Elixir, municipio de Sabá, Colón, fue cancelada tras el asesinato del joven José Dany Mejía Ramírez.

Según testimonios de personas allegadas a la familia, Mejía Ramírez había regresado a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos aproximadamente dos semanas antes del hecho violento, situación que ha generado preocupación entre sus seres queridos y pobladores de la zona.

Personas presentes detallaron que la víctima tenía un tatuaje en el brazo izquierdo y vestía una camisa negra, shorts grises, calcetas blancas y sandalias negras al momento del hallazgo.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho que acabó con la vida de José Dany Mejía Ramírez.

No obstante, informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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