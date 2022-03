$!Diputada Leda García a Luis Redondo: “Puede enviarnos a la bodega del CN, pero nunca quitarnos la dignidad”

Tras llamarlo presidente de facto, la diputada por el departamento de Cortés expresó que Redondo además de usurpar la presidencia (del Legislativo), no permitirles la palabra y aprobar decretos sin debate, además los expulsó del recinto y les asignó una especie de bodega que no cuenta con las condiciones de las que disfrutaban en la administración pasada.

La publicación rápidamente generó muchas reacciones de quienes le señalaron que así es la política, que en otro momento le tocará a ella hacer lo mismo, a lo que la diputada respondió que “no vale la pena. Dios conoce el corazón de cada quien”.

Además lamentó que en el Congreso no se les dé la palabra y sus propuestas sean hechas a un lado ya que como diputada presentó “un proyecto de ley para que el subsidio de energía eléctrica sea cubierto por la tasa de seguridad y no por la clase luchadora del país, pero para sorpresa no fue adjudicado a comisión de dictamen.

LEA TAMBIÉN: Defensa de JOH apelará este sábado y el Pleno ratificará o no su extradición

Después de eso no me volvieron a dar la palabra”, agregó en el mensaje. Sin embargo, esto también generó comentarios a su post y le recordaron que lo mismo sucedía bajo la presidencia de Mauricio Oliva, donde diputados (en aquel entonces) de oposición tampoco recibían oportunidad de hablar.