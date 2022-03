Defensa de JOH apelará este sábado y el Pleno ratificará o no su extradición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El recurso de apelación en contra de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández será presentado este sábado, así lo confirmó la togada Rosa Bonilla a EL HERALDO.

El Auto Acordado establece que bajo un proceso de extradición todos los días son hábiles, por lo que este sábado vence el plazo para la apelación.

La abogada Bonilla, parte del cuerpo de defensa de JOH, espera que los alegatos que el juez de primera instancia no consideró ahora sí sean analizados por el Pleno de Magistrados.

“Hemos estado trabajando en el documento que debe tener el recurso de apelación y se presentará este sábado. Nosotros en la audiencia presentamos una serie de alegatos que no fueron analizados por el juez y la resolución no da respuesta a lo planteado por la defensa, parte de la impugnación que hicimos. Estaremos a a la espera que el máximo tribunal de justicia discuta la apelación y si no consideran lo planteado que nos den una fundamentación ya que nadie nos ha contestado”, dijo.

Al presentar la apelación, el documento deberá ser remitido por el juez Edwin Ortez y así el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocará al Pleno en fecha y hora que él estipule.

“Yo soy respetuosa de la ley y sobre todo de la honorable Corte Suprema. Sé de la capacidad de todos los magistrados y que su decisión esté fundamentada en ley”, finalizó la togada Bonilla.

15 abogados serán los encargados de votar en el Pleno: siete nacionalistas, siete liberales y un juez de Corte de Apelaciones Penal que se designe.

