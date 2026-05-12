El amor y el dinero marcarán el rumbo de los signos este día

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que hacer frente a un pago con el que no contabas, y que va a poner en dificultades tu economía. Estabilidad y buena suerte en el terreno laboral; oportunidad de ofertas interesantes, aunque te vendría bien hacer algún cursillo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puede surgir un encontronazo con el jefe; ándate con cuidado y ármate de paciencia para extremar precauciones. En el amor, tu sentido de la posesión se te está yendo de las manos. Será mejor que vuelvas a confiar en la persona amada.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los nervios y la tensión se apoderan del ambiente que te rodea, y deberás estar a la altura, no entrometerse para no ofender a algunas personas con las que mantienes una buena relación. Puede surgir un dilema de conciencia si decides intervenir.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buena jornada para las cuestiones relacionadas con la administración pública y el arreglo de papeleos de toda índole, si además consigues madrugar y acudir pronto a la cita, tendrás la suerte de ahorrar tiempo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los astros te aportan sensibilidad extra y te mostrarás emocionalmente abierto a los más pequeños detalles. El trabajo te va a aportar mucha seguridad porque tus objetivos se van cumpliendo y entras en una fase de ascenso.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La jornada se te pasará haciendo números, porque llegarás a la conclusión de que si prescindes de algunas cosas que ya no tienen mucho interés en tu vida podrías invertir el dinero en algo mucho más tangible y duradero, como una vivienda.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las relaciones sentimentales de los Libra maduran muy poco a poco, pero deberán aplicar la receta de la paciencia si realmente quieren llegar a algo definitivo. La otra persona no parece dispuesta a correr demasiado.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puede que el pasado quiera hacerte una mala jugada, y algunas emociones personales saltarán a tu mente desde muy atrás en el tiempo. Tendrás que dedicar más tiempo del que imaginabas a cuestiones que creías enterradas, pero mecerá la pena.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que ajustarte a tus posibilidades si realmente quieres ser feliz. No te empeñes en buscar experiencias propias del cine cuando a tu alrededor tal vez tengas todo lo necesario para estar bien, sobre todo a las personas que te quieren.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu sensibilidad estará a flor de piel en estos momentos, posiblemente tocada por acontecimientos familiares, pero lo cierto es que estarás más proclive que nunca a enamoramientos repentinos, aunque podrían ser duraderos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Sigues embarcado en una relación contradictoria con los asuntos del amor, pues tu mente estará más orientada a la búsqueda del conocimiento personal, para concretar la evolución espiritual que te afecta últimamente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puede abrirse para ti un nuevo ciclo económico, nuevos terrenos en lo que buscar recursos dinerarios si sabes jugar bien tus bazas. Si tienes una pareja sólida, su opinión y apoyo será crucial en estos planes para el futuro inmediato.