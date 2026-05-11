Condiciones secas y calor predominan este martes 12 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas prevalecerán este martes 12 de mayo en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico emitido por José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.

El especialista indicó que el ambiente se mantendrá mayormente estable durante gran parte de la jornada, aunque por la tarde se esperan precipitaciones débiles en zonas puntuales del país.

“Prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país”, informó Pavón en el reporte meteorológico divulgado desde Cenaos.

El pronosticador detalló que el viento procedente del noreste favorecerá el ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño.

“Por la tarde, el viento del noreste, transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, estará generando lluvias y chubascos débiles sobre el sur occidente y sectores montañosos del oriente”, precisó José Pavón.

El reporte también advierte sobre “presencia de humo durante el día”, una condición que se mantendrá mientras persista el patrón atmosférico previsto para este martes.

En cuanto al estado del mar, José Pavón señaló que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

Para el Distrito Central, la temperatura máxima será de 32 C° y la mínima de 18 C°. En la región Central se registrarán 35 C° como máxima y 20 C° como mínima.

En la región insular se esperan temperaturas entre 32 C° y 26 C°, mientras que en la región norte los valores estarán entre 33 C° y 25 C°. Para la región oriental se pronostican 36 C° de máxima y 20 C° de mínima.

La zona sur volverá a reportar las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 41 C° y una mínima de 26 C°. En la región occidental, los termómetros oscilarán entre 33 C° y 14 C°.

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