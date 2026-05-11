Congreso Nacional analiza revertir plazo de 15 días para pago de energía

Ante las quejas ciudadanas, la Comisión de Energía del Congreso convocó a una reunión con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Energía (SEN) para revisar los aspectos legales y financieros relacionados con el cobro del servicio.

La medida ha generado preocupación entre los consumidores, quienes durante el período de amnistía energética contaban con un margen de 28 días para pagar el recibo , facilitando la organización de sus presupuestos mensuales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional analiza alternativas legales para revertir la reducción del plazo de pago de la factura eléctrica , luego de que la estatal energética retomara el período de 15 días para la cancelación del servicio.

“Este martes nos reuniremos con la CREE, la ENEE y la Secretaría de Energía para analizar la aplicación del cobro de la tarifa, ya que durante la amnistía se otorgaron 28 días para que los usuarios pudieran tener más espacio para pagar su factura energética”, expresó Eder Mejía, miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional.

El retorno al plazo de 15 días ocurrió tras finalizar la vigencia de la amnistía energética, lo que implicó volver a la normativa histórica de facturación.

Los diputados buscan mecanismos que permitan evitar cortes inmediatos del servicio y cargos por mora técnica, situaciones que —según legisladores— han aumentado desde la eliminación del plazo extendido.

"Vamos a ir a escuchar los planteamientos que tiene la SEN y la situación financiera que tiene en estos momentos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para buscar una salida, porque aquí tenemos que ser conscientes también y ver cómo ayudamos al usuario", sostuvo Mejía.

Entre las alternativas planteadas figura la aplicación de un régimen diferenciado de facturación, en el que los usuarios residenciales mantengan el plazo de 28 días para el pago, mientras que los sectores comercial e industrial continúen bajo el esquema de 15 días.

"Buscamos varias salidas que pueden hacerse, por ejemplo, podemos aplicar el término de los 28 días a la factura doméstica y mantenerlo de los 15 días a la factura comercial, podría ser uno de los planteamientos si no se pudiera revertir los 15 días totalmente en toda la facturación", detalló el congresista.

La Comisión de Energía busca determinar si es necesario realizar reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica o emitir un decreto especial que faculte a la estatal a cambiar sus métodos de cobro.

El objetivo es que cualquier modificación no sea interpretada como una decisión arbitraria o "antojadiza", sino que cuente con el respaldo de un marco jurídico sólido que proteja tanto a la institución como al usuario final.

En el Congreso Nacional existe la percepción de que hay una voluntad política compartida para abordar la crisis energética desde diferentes frentes, incluyendo el mantenimiento de los subsidios vigentes.

"Lo importante es buscarle una salida y darle un alivio al pueblo hondureño y ese es el compromiso que tenemos, compromiso que tiene el Congreso Nacional que dirige el presidente el abogado Tomás Zambrano, sabemos que del Poder Ejecutivo hay voluntad porque el presidente Nasry Asfura ha seguido aplicando el subsidio a la factura energética", manifestó el legislador.

La discusión de este martes será determinante para definir si el Congreso Nacional asume el mando de la política de cobranza o si permite que la actual normativa de 15 días siga vigente, a riesgo de aumentar la mora y los conflictos sociales por cortes de energía.