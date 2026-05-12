Uferco indaga deterioro de miles de quintales de maíz y frijol

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, compareció ayer ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) para rendir declaración sobre la pérdida y deterioro de miles de quintales de maíz y frijol almacenados por la institución estatal.

La comparecencia ocurre en medio de investigaciones impulsadas por la Uferco para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el manejo y almacenamiento de granos básicos bajo custodia del IHMA.

“Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema irregular o de posible corrupción. Estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario”, declaró.