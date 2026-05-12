Uferco indaga deterioro de miles de quintales de maíz y frijol

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, compareció ayer ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) para rendir declaración sobre la pérdida y deterioro de miles de quintales de maíz y frijol almacenados por la institución estatal.
La comparecencia ocurre en medio de investigaciones impulsadas por la Uferco para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el manejo y almacenamiento de granos básicos bajo custodia del IHMA.
“Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema irregular o de posible corrupción. Estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario”, declaró.
Explicó que la actual administración encontró documentación dejada por la gerencia anterior, la cual ha servido de base para una auditoría interna y para las diligencias desarrolladas por la Uferco.
Uno de los aspectos más delicados revelados por Castillo es que parte importante de los granos almacenados ya no puede destinarse al consumo humano debido a su deterioro.
El funcionario detalló que la Escuela Agrícola Zamorano realiza actualmente análisis técnicos y científicos de muestras tomadas en los almacenes del IHMA para determinar el estado real de los productos.
Según explicó, el problema más grave se concentra en aproximadamente 77,000 quintales de maíz que permanecen almacenados y que, según las evaluaciones preliminares, no podrían ser utilizados para alimentación humana.
En relación con el frijol, el titular del IHMA indicó que existen alrededor de 137,000 quintales con afectaciones vinculadas principalmente al tiempo de cocción.