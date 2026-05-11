Las gasolinas acumulan incrementos de más de 40 lempiras en 17 semanas

Tegucigalpa, Honduras.- Los únicos refinados del petróleo que siguen registrando alzas sostenidas son las gasolinas.
En 17 semanas estos carburantes han experimentado aumentos que sobrepasan los 40 lempiras por galón, constató EL HERALDO con base a las estructuras de precios oficializadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).
La gasolina superior de 95 octanos que costaba 98.25 lempiras el pasado 12 de enero pasó a comprarse a 142.11 lempiras desde este lunes que implica un acumulado de L43.86 por galón en el Distrito Central.
Mientras que 41.29 lempiras sumó el encarecimiento de la gasolina regular y se cotiza a 130.82 lempiras para la segunda semana de mayo cuando previo a la tendencia alcista se obtenía el galón a 89.53 lempiras.
Si bien a la gasolina regular se le aplica un subsidio parcial ha alcanzado valores históricos, pero sin esta medida tendría un costo de 82.58 lempiras adicionales, es decir L213.4.
Rebajas
Por otro lado, el queroseno que se había convertido en el combustible más caro en el territorio hondureño ha reportado tres rebajas por un monto de 10.64 lempiras.
Luego de dos disminuciones de 20 centavos al Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular se revirtió la propensión y subió 66 centavos para este septenario.