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Las gasolinas acumulan incrementos de más de 40 lempiras en 17 semanas

La tendencia alcista de estos combustibles se mantiene desde el pasado 19 de enero, contrario a los otros refinados de mayor demanda que han bajado

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:04
Las gasolinas acumulan incrementos de más de 40 lempiras en 17 semanas

La gasolina superior de 95 octanos volvió a ser el carburante con el costo más oneroso a partir de estasemana.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los únicos refinados del petróleo que siguen registrando alzas sostenidas son las gasolinas.

En 17 semanas estos carburantes han experimentado aumentos que sobrepasan los 40 lempiras por galón, constató EL HERALDO con base a las estructuras de precios oficializadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos que costaba 98.25 lempiras el pasado 12 de enero pasó a comprarse a 142.11 lempiras desde este lunes que implica un acumulado de L43.86 por galón en el Distrito Central.

Mientras que 41.29 lempiras sumó el encarecimiento de la gasolina regular y se cotiza a 130.82 lempiras para la segunda semana de mayo cuando previo a la tendencia alcista se obtenía el galón a 89.53 lempiras.

Si bien a la gasolina regular se le aplica un subsidio parcial ha alcanzado valores históricos, pero sin esta medida tendría un costo de 82.58 lempiras adicionales, es decir L213.4.

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Rebajas

Por otro lado, el queroseno que se había convertido en el combustible más caro en el territorio hondureño ha reportado tres rebajas por un monto de 10.64 lempiras.

Luego de dos disminuciones de 20 centavos al Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular se revirtió la propensión y subió 66 centavos para este septenario.

Impuesto a combustibles generó L101,612 millones en últimos dos gobiernos

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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