Cinco menores murieron en accidentes de tránsito en apenas 48 horas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La tragedia vial volvió a enlutar a varias familias hondureñas luego de que cinco menores de edad perdieran la vida en distintos accidentes de tránsito registrados en las últimas 48 horas en los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca y Cortés. Uno de los casos ocurrió la madrugada del domingo en Tegucigalpa, cuando un vehículo cayó desde un puente del anillo periférico, a la altura de la colonia Lomas de Toncontín. En el accidente fallecieron José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15, quienes murieron en el lugar debido a las graves lesiones sufridas tras la caída del automóvil. En el mismo vehículo viajaban otros dos menores identificados como Tatiana Palma Ríos, de 16 años, y Alisson Samanta Betancourt Murillo, de 14, quienes sobrevivieron, aunque resultaron heridas. De acuerdo con informes preliminares, el conductor perdió el control del carro mientras transitaba por la parte alta del puente.

Otra muerte

Otra tragedia se registró en el municipio de San Juan, Intibucá, donde una niña de 7 años murió atropellada mientras intentaba bajarse de una mototaxi junto a su madre y su hermano de apenas 4 años. Según la información preliminar, una camioneta color gris impactó la mototaxi por la parte trasera y posteriormente embistió a las víctimas. La menor falleció debido al fuerte impacto, mientras que su madre, Brenda Gómez, y el pequeño resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Las autoridades detuvieron a la conductora señalada como presunta responsable del accidente, identificada como Dani Marilú Sánchez Hernández. A estas tragedias se suma la muerte de Vivian Rodas, una niña de 10 años que falleció este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de El Zapote, sector de Linaca, Choluteca.

En el percance también resultaron heridas al menos siete personas, entre ellas varios menores de edad. Dos de los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital Escuela debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, un adolescente de 14 años identificado preliminarmente como José murió luego de sufrir un accidente en motocicleta la noche del domingo. De acuerdo con los informes iniciales, el menor impactó contra un vehículo en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades de tránsito. Los constantes accidentes que involucran a menores vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Honduras, donde en cuestión de horas cinco niños y adolescentes perdieron la vida en diferentes carreteras del país.

Fin de semana mortal