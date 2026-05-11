Matan a machetazos a hombre el mismo día de su cumpleaños en Copán

Copán, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta este lunes -11 de mayo- tras ser atacado a machetazos en el barrio Jerusalén del municipio de Santa Rita, departamento de Copán.
La víctima fue identificada preliminarmente como Jorge Gutiérrez García, de 49 años de edad, quien, según conocidos, justamente celebraba su cumpleaños el día en que ocurrió el crimen.
De acuerdo con información recabada en la zona, el hombre trabajaba como fontanero y además era el encargado de cuidar el tanque de abastecimiento de agua potable que suministra a sectores altos del municipio.
Hasta el momento, se desconoce quién o quiénes perpetraron el ataque. Sin embargo, de manera preliminar se presume que el crimen pudo haberse originado por problemas personales o viejas rencillas.
No obstante, las autoridades policiales aún no han confirmado esa hipótesis y mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Tras recibir la alerta, agentes policiales se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables.
Personal de Medicina Forense también llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente y trasladar el cuerpo a la morgue.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento registrado en el occidente del país.