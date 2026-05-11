Matan a machetazos a hombre el mismo día de su cumpleaños en Copán

Copán, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta este lunes -11 de mayo- tras ser atacado a machetazos en el barrio Jerusalén del municipio de Santa Rita, departamento de Copán.

La víctima fue identificada preliminarmente como Jorge Gutiérrez García, de 49 años de edad, quien, según conocidos, justamente celebraba su cumpleaños el día en que ocurrió el crimen.

De acuerdo con información recabada en la zona, el hombre trabajaba como fontanero y además era el encargado de cuidar el tanque de abastecimiento de agua potable que suministra a sectores altos del municipio.