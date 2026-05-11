Capturan a alias “Tata”, presunto extorsionador de la banda Los Benjamines en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto integrante de la estructura criminal Los Benjamines fue capturado en las últimas horas en la colonia Cerro Grande, al nororiente de Tegucigalpa, acusado del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

El detenido fue identificado como Ariel Francisco Manzanares Cáceres, de 31 años, conocido con el alias de “Tata”, quien según las investigaciones tendría más de 12 años de formar parte de esta organización criminal.

Las autoridades detallaron que la captura se produjo tras múltiples denuncias interpuestas a través de la línea 143, donde ciudadanos alertaron sobre supuestos cobros de extorsión y amenazas en distintos sectores de la capital.

Al momento de su arresto, al sospechoso se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsión, además de un teléfono celular y un arma de fuego.