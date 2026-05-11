Capturan a alias “Tata”, presunto extorsionador de la banda Los Benjamines en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto integrante de la estructura criminal Los Benjamines fue capturado en las últimas horas en la colonia Cerro Grande, al nororiente de Tegucigalpa, acusado del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.
El detenido fue identificado como Ariel Francisco Manzanares Cáceres, de 31 años, conocido con el alias de “Tata”, quien según las investigaciones tendría más de 12 años de formar parte de esta organización criminal.
Las autoridades detallaron que la captura se produjo tras múltiples denuncias interpuestas a través de la línea 143, donde ciudadanos alertaron sobre supuestos cobros de extorsión y amenazas en distintos sectores de la capital.
Al momento de su arresto, al sospechoso se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsión, además de un teléfono celular y un arma de fuego.
El arma incautada será sometida a análisis balísticos para determinar si fue utilizada en hechos violentos registrados en Tegucigalpa.
Los antecedentes policiales indican que Manzanares Cáceres fue detenido el 28 de diciembre de 2012 por los delitos de asesinato y porte ilegal de arma de fuego.
Además, su historial delictivo incluye acusaciones por homicidio y asociación para delinquir, por las que habría permanecido en prisión durante 12 años.
Tras recuperar su libertad, las investigaciones apuntan a que continuó operando dentro de la estructura criminal, presuntamente dedicándose nuevamente a actividades ilícitas relacionadas con extorsión.
Entre los sectores afectados figuran transportistas que cubren la ruta desde la colonia Cerro Grande hacia los mercados capitalinos de Comayagüela, así como propietarios de pulperías, mercaditos y otros pequeños negocios.
Alias “Tata” fue remitido a un juzgado capitalino para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras se desarrollan nuevas diligencias para establecer su posible vinculación con otros hechos delictivos.