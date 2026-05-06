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Niño muere tras sufrir fuertes quemaduras durante incendio en su casa en Ocotepeque

El niño fue trasladado a Tegucigalpa en estado crítico, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 06:16
Niño muere tras sufrir fuertes quemaduras durante incendio en su casa en Ocotepeque

El menor fue trasladado a Tegucigalpa vía aérea, sin embargo, debido a las fuertes quemaduras en su cuerpo, falleció.

 Foto: Cortesía.

Ocotepeque, Honduras.- Un menor de apenas dos años de edad perdió la vida en las últimas horas luego de sufrir múltiples quemaduras durante un incendio registrado en el municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque.

La víctima fue identificada como Ricardo García Cortés, quien, tras el incidente, fue trasladado de emergencia hasta Tegucigalpa con el objetivo de recibir atención médica especializada.

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"Estábamos en la vivienda almorzando, él se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba, yo salgo a la carrera y miro que el cuarto esté en llamas.

"Gracias a Dios el niño estaba en la entrada, porque en la entrada está la cuna y el niño no se había quemado por completo, yo lo saque y rápido nos sacaron en ambulancia", expresó el padre del menor antes de que falleciera.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El cuerpo del menor fue ingresado a la morgue capitalina, donde permanece a la espera de ser entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.

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Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las causas que originaron el incendio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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