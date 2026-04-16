Ochoa tras su destitución del CNE en juicio político: "Hoy han negociado y pagado mi condena”

Tegucigalpa, Honduras.- A minutos de ser destituido de su cargo como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa reaccionó, pese a no haber comparecido en el hemiciclo legislativo ni ante la comisión de investigación de su juicio político.

El informe de la comisión recomendó su destitución y, tras la lectura del documento y la comparecencia del ahora exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán —también destituido—, se sometió a votación su separación del cargo. Un total de 88 congresistas votaron a favor.



Junto a ellos también fueron destituidos dos consejeros suplentes del TJE, Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez.

Ochoa, a través de su cuenta en X, posteó: “NO LES BASTÓ CONSUMAR EL FRAUDE; AHORA ELIMINAN AL TESTIGO”.

Recriminó: “Hoy han negociado y pagado mi condena”.

El ahora exconsejero agregó: “Como lo advertí, no hubo juicio: hubo persecución y venganza. Al estilo de la Santa Inquisición, bajo la dirección de Tomás Zambrano, ejecutaron mi condena con ropaje de legalidad, confirmándose el carácter criminal de mis verdugos, los mismos que habían anunciado su veredicto en los medios y compraron votos desde el poder.”

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