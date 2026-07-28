Diputados nacionalistas entregan L1.5 millones para fortalecer atención a pacientes vulnerables del Tórax

Durante el acto, Zambrano afirmó que el Congreso Nacional mantiene su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud y señaló que la gestión de estos recursos busca respaldar los servicios que presta el centro asistencial.

La entrega fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto a los diputados nacionalistas Lissi Matute Cano, Johana Bermúdez, Adolfo Ráquel, Antonio Rivera Callejas, María José Sosa, Arnold Burgos, Jak Uriarte, Oswaldo Ramos, Frank Alley y Sebastián Romero.

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados nacionalistas del departamento de Francisco Morazán entregaron este martes 28 de julio un donativo de 1.5 millones de lempiras al Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Hospital del Tórax , recursos que serán utilizados para atender a pacientes de escasos recursos que requieren procedimientos médicos.

El titular del Legislativo también anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con los viceministros de Salud, Eduardo Midence y Miguel Ángel Castillo, para conocer los avances en la ejecución del decreto de emergencia sanitaria y evaluar qué medidas adicionales podrían impulsarse desde el Congreso para apoyar al sector.

En relación con el manejo de los recursos públicos, Zambrano aseguró que, en la actual administración del Congreso Nacional, los diputados actúan únicamente como gestores y que los fondos no son administrados directamente por los parlamentarios. Además, indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene una auditoría permanente sobre estos recursos.

Por su parte, el director del Hospital del Tórax, Francis Varela, destacó que el aporte permitirá beneficiar a pacientes de escasos recursos que requieren tratamientos y procedimientos médicos, al considerar que las necesidades en el área de salud continúan siendo significativas.

Según explicó el funcionario, los fondos serán destinados a financiar la atención de personas que, por su condición económica, no pueden costear los procedimientos que necesitan y serán seleccionadas conforme a los criterios establecidos por el centro hospitalario.