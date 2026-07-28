Congreso formaliza alianza para implementar el modelo de Parlamento Abierto

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional dio un paso en su proceso de modernización institucional mediante la suscripción de la Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional, instrumento con el cual se incorpora formalmente a la Alianza para el Gobierno Abierto en Honduras (Agah). La iniciativa busca establecer mecanismos de colaboración orientados a consolidar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la integridad financiera y el fomento de la participación ciudadana en las labores legislativas. ​El convenio interinstitucional fue firmado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la representante del Comité Directivo de la Agah y miembro del Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Emma Velásquez, contando además con la participación del representante de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para América Latina, José Antonio García, en calidad de testigo de honor.

​El acuerdo marco define la asistencia técnica requerida para la creación, ejecución y evaluación de un plan de acción sistemático en el parlamento. ​“Hoy no estamos iniciando un proceso. Hoy estamos consolidando un proceso que iniciamos hace seis meses, de abrir este Congreso, de abrirle las puertas a los sectores, a la sociedad civil, al pueblo hondureño y de querer eficientar, rendir cuentas y transparentar la función legislativa”, expresó Zambrano. ​Las autoridades de la Junta Directiva destacaron que previamente se aprobó la declaratoria formal de Congreso Abierto, habilitando la consulta pública de normativas en su portal web e implementando herramientas digitales de seguimiento parlamentario. ​“Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño”, afirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Dentro de la planificación institucional se contempla el fortalecimiento de los mecanismos de control concurrente mediante alianzas previas concretadas con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).