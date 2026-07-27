Honduras ratifica su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ratificó este lunes su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGAH), una iniciativa internacional orientada a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas mediante la colaboración entre instituciones públicas y distintos sectores de la sociedad.
La ratificación fue oficializada durante un evento organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con la participación de representantes de instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y organismos internacionales.
De acuerdo con las autoridades, la adhesión permitirá al país continuar alineando sus políticas de gobierno abierto con estándares internacionales, impulsando mecanismos de transparencia, acceso a la información, uso de tecnologías y participación ciudadana en la gestión pública.
Como parte del proceso, el pasado 22 de julio quedó conformado el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto Honduras para el período 2026-2030. El organismo será coordinado por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), mientras que el IAIP ejercerá la Secretaría Técnica.
El comité está integrado por representantes de organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), la Asociación Afrodescendiente para el Desarrollo Comunitario (Afrodes), la Asociación de Organismos de Desarrollo de Honduras (Acorde) y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh). También participa la Procuraduría General de la República (PGR).
En representación de la academia forman parte la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz (Unicah), mientras que el sector privado está representado por la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Además, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Espacio Regional de Occidente (EROC) participarán como miembros honoríficos.
El Consejo Consultivo de Estado Abierto quedó integrado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
Según el cronograma presentado durante el evento, el trabajo de la alianza comenzó en julio de este año y contempla la elaboración del Sexto Plan de Acción de Gobierno Abierto, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2027.
Para la construcción de ese plan se desarrollarán consultas en diferentes regiones del país a través de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y redes ciudadanas, con el objetivo de recoger propuestas y definir compromisos en temas relacionados con infraestructura, inversión, cambio climático, transparencia, anticorrupción, educación y salud.