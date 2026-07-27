Honduras ratifica su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ratificó este lunes su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGAH), una iniciativa internacional orientada a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas mediante la colaboración entre instituciones públicas y distintos sectores de la sociedad.

La ratificación fue oficializada durante un evento organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con la participación de representantes de instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y organismos internacionales.

De acuerdo con las autoridades, la adhesión permitirá al país continuar alineando sus políticas de gobierno abierto con estándares internacionales, impulsando mecanismos de transparencia, acceso a la información, uso de tecnologías y participación ciudadana en la gestión pública.

Como parte del proceso, el pasado 22 de julio quedó conformado el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto Honduras para el período 2026-2030. El organismo será coordinado por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), mientras que el IAIP ejercerá la Secretaría Técnica.

El comité está integrado por representantes de organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), la Asociación Afrodescendiente para el Desarrollo Comunitario (Afrodes), la Asociación de Organismos de Desarrollo de Honduras (Acorde) y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh). También participa la Procuraduría General de la República (PGR).