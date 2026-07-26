Honduras explora nuevas rutas para la investigación biomédica

Roatán, Honduras.- Los avances para medir el envejecimiento biológico, el desarrollo de terapias celulares y las oportunidades para ampliar la investigación biomédica en el país marcaron la agenda del Primer Encuentro Médico Internacional de Biotecnología, Biomedicina y Bioética en Honduras. Durante la jornada se abordaron temas como la aplicación de biomarcadores para identificar riesgos de enfermedades, el uso de células madre, la medicina de precisión y las condiciones que debe reunir un país para desarrollar estudios clínicos con seguridad, transparencia y respeto a los pacientes. El encuentro, realizado el sábado -25 de julio- en Roatán, fue organizado por el BioHub de Honduras Próspera Inc. y reunió a investigadores internacionales, médicos hondureños, representantes de universidades, gremios profesionales, estudiantes y actores vinculados con la regulación y el desarrollo científico.

La primera conferencia estuvo a cargo de Andrés Cárdenas, profesor asistente de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad de Stanford, quien explicó que el aumento de enfermedades crónicas, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ha impulsado a la comunidad médica y científica a desarrollar nuevas herramientas para prevenirlas y tratarlas.

Cárdenas expuso que una de las áreas emergentes de la investigación biomédica es el estudio de relojes epigenéticos, biomarcadores obtenidos mediante muestras de sangre o saliva que permiten estimar la edad biológica de una persona y determinar si su organismo envejece a un ritmo más rápido o lento que el de su edad cronológica. Según el investigador, estas mediciones podrían facilitar la identificación temprana de factores asociados con enfermedades crónicas y evaluar si una intervención médica, un tratamiento o cambios en el estilo de vida pueden ayudar a reducir esos riesgos. Carolina Villanueva, microbióloga y especialista de Corning Life Sciences para Latinoamérica, presentó los avances regionales en cultivo celular y las tecnologías utilizadas para multiplicar, controlar y preparar células destinadas a la investigación o a potenciales aplicaciones médicas. Explicó que las terapias celulares se investigan principalmente en áreas como la medicina regenerativa, la inmunoterapia y el tratamiento del cáncer. Aunque países como México, Panamá y Perú registran avances en este campo, reconoció que los altos costos continúan limitando su acceso. Claudia Carranza, genetista de la Universidad de Navarra, sostuvo que desarrollar investigación propia resulta especialmente importante en genética debido a las diferencias existentes entre las poblaciones.

Consideró que Honduras posee un importante potencial para avanzar en esta área y desarrollar investigaciones de mayor impacto, aunque reconoció que aún existen desafíos científicos e institucionales por superar.