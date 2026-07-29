Cinco menores y una joven pierden la vida tras incendio en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un voraz incendio cobró la vida de seis personas la madrugada de este miércoles -29 de julio- en el bordo de Esquipulas, en la aldea El Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El hecho se registró entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, cuando la vivienda de esta familia habría tomado fuego por causas que aún se desconocen.

Entre los fallecidos están Jahir Cortés Mejía (17 años), Daniela Azucena Cortés Mejía (19 años), Jairo Joel Cortés Mejía (10 años), Isaías Cortés Mejía (6 años), Madison Charlotte Cortés Mejía (6 meses e hija de Daniela) y Mayra Cortés Mejía (7 años).