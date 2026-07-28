Matan a balazos a un hombre en el barrio La Soledad, en Juticalpa

Juticalpa, Honduras.-Un hombre fue acribillado a disparos la noche de este martes 28 de julio en el barrio La Soledad, en Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido respondía al nombre de Brayan Veliz y era originario de Juticalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el joven de unos 25 años estaba a punto de ingresar a su vivienda cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.