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Matan a balazos a un hombre en el barrio La Soledad, en Juticalpa

Los malhechores interceptaron a la víctima a unos pasos de su hogar y lo acribillaron a disparos; autoridades iniciaron operativos en la zona para dar con los malhechores

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 21:13
Matan a balazos a un hombre en el barrio La Soledad, en Juticalpa

El cuerpo del fallecido estaba tendido a unos pasos de la entrada a su casa.

 Foto: Captura de video

Juticalpa, Honduras.-Un hombre fue acribillado a disparos la noche de este martes 28 de julio en el barrio La Soledad, en Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido respondía al nombre de Brayan Veliz y era originario de Juticalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el joven de unos 25 años estaba a punto de ingresar a su vivienda cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

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El cuerpo sin vida del joven quedó tendido a unos pocos pasos de la entrada de su hogar; sus familiares, al escuchar los disparos, salieron a ver qué había pasado y encontraron el cuerpo de Brayan.

Rápidamente corrieron para ver si estaba vivo, pero ya no respondía, por lo que lo taparon con una sábana y avisaron a las autoridades del violento hecho.

Los policías llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena del crimen; afirmaron que también iniciaron con los operativos para dar con el paradero de los hechores.

Hasta el momento no se tienen detalles del crimen que llena de luto a una familia hondureña.

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Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

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