Violento asalto a bus deja dos muertos y varios heridos en Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.-Un trágico hecho violento se registró la tarde de este martes 28 de julio, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando desconocidos asaltaron una unidad de transporte público y dispararon en reiteradas ocasiones.
La unidad de bus atacada cubre la ruta: La Ceiba, Tocoa, Trujillo. De forma preliminar, se informó que dos personas habrían perdido la vida en el lugar producto de los impactos de bala.
Los heridos fueron atendidos inicialmente en la escena por personal de socorro y posteriormente trasladados de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, pero ambos fallecieron por la gravedad de las heridas.
Hasta el momento se desconoce el paradero de los perpetradores.
Las autoridades policiales iniciaron operativos en todo el municipio para dar con los asaltantes e iniciar con las investigaciones correspondientes.