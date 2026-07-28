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Violento asalto a bus deja dos muertos y varios heridos en Sonaguera, Colón

Informes preliminares indican que los asaltantes subieron a la unidad y dispararon contra varios de los pasajeros que iban en el bus

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 18:54
Violento asalto a bus deja dos muertos y varios heridos en Sonaguera, Colón

Esta fue la unidad atacada a disparos por los asaltantes.

 Foto: EL HERALDO

Colón, Honduras.-Un trágico hecho violento se registró la tarde de este martes 28 de julio, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando desconocidos asaltaron una unidad de transporte público y dispararon en reiteradas ocasiones.

La unidad de bus atacada cubre la ruta: La Ceiba, Tocoa, Trujillo. De forma preliminar, se informó que dos personas habrían perdido la vida en el lugar producto de los impactos de bala.

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Leda Hernández, que iba cobrando, y un hombre identificado únicamente como Geovanny, quien era el ayudante, son los fallecidos en el hecho.

Leda Hernández, que iba cobrando, y un hombre identificado únicamente como Geovanny, quien era el ayudante, son los fallecidos en el hecho.

 (Foto: Cortesía)

Los heridos fueron atendidos inicialmente en la escena por personal de socorro y posteriormente trasladados de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, pero ambos fallecieron por la gravedad de las heridas.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los perpetradores.

Las autoridades policiales iniciaron operativos en todo el municipio para dar con los asaltantes e iniciar con las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Carlos Molina

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