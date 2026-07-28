Violento asalto a bus deja dos muertos y varios heridos en Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.-Un trágico hecho violento se registró la tarde de este martes 28 de julio, en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, cuando desconocidos asaltaron una unidad de transporte público y dispararon en reiteradas ocasiones.

La unidad de bus atacada cubre la ruta: La Ceiba, Tocoa, Trujillo. De forma preliminar, se informó que dos personas habrían perdido la vida en el lugar producto de los impactos de bala.