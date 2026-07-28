En Puerto Cortés, muere conductor embestido por una rastra que circulaba en contravía

Cortés, Honduras.- La imprudencia de un conductor acabó con la vida de una persona en el barrio San Martín de Puerto Cortés, luego de que una rastra, que presuntamente circulaba en contravía, impactara de frente contra su vehículo.

La víctima respondía al nombre de José Manuel Asencio, de aproximadamente 30 años, quien fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladado de emergencia al Hospital de Puerto Cortés. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

La hipótesis que se maneja es que el conductor del transporte de carga, un cabezal de color morado, venía desde la tercera avenida, por la 10.ª calle, presuntamente en contravía, hasta encontrarse con el vehículo tipo camioneta de José Manuel Asencio, quien iba con dirección a su casa después de una jornada laboral.