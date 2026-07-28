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En Puerto Cortés, muere conductor embestido por una rastra que circulaba en contravía

La circulación en contravía de una rastra terminó en tragedia al provocar la muerte de un conductor en el barrio San Martín de Puerto Cortés

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 17:56
En Puerto Cortés, muere conductor embestido por una rastra que circulaba en contravía

José Manuel Asencio, de aproximadamente 30 años, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- La imprudencia de un conductor acabó con la vida de una persona en el barrio San Martín de Puerto Cortés, luego de que una rastra, que presuntamente circulaba en contravía, impactara de frente contra su vehículo.

La víctima respondía al nombre de José Manuel Asencio, de aproximadamente 30 años, quien fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladado de emergencia al Hospital de Puerto Cortés. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

La hipótesis que se maneja es que el conductor del transporte de carga, un cabezal de color morado, venía desde la tercera avenida, por la 10.ª calle, presuntamente en contravía, hasta encontrarse con el vehículo tipo camioneta de José Manuel Asencio, quien iba con dirección a su casa después de una jornada laboral.

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Asimismo, el accidente se llevó de encuentro a un carro que estaba estacionado en la calle del barrio San Martín, perteneciente a un vecino de la zona.

El conductor del vehículo pesado fue detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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