DoradoBet impulsa el regreso de la Liga Nacional y consolida su respaldo al Marathón

La espera ha finalizado para la afición futbolera de Honduras con el esperado inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional. Con el pitazo inicial retornan las tradicionales rivalidades, los encuentros decisivos y las jornadas llenas de adrenalina que caracterizan al balompié catracho. Este torneo promete emociones intensas en cada estadio del país.

Para potenciar el entusiasmo de los seguidores, la reconocida casa de apuestas DoradoBet, conocida como “El Rey de las apuestas deportivas”, ha tomado un rol protagónico en este arranque de torneo. La marca ha decidido afianzar su vínculo con la disciplina tras consolidarse como patrocinador oficial del Club Deportivo Marathón, una de las instituciones más emblemáticas e históricas del fútbol hondureño.

En el marco de este inicio de campeonato, la plataforma ha presentado diversas alternativas e incentivos diseñados para los hinchas que buscan sumarse a la acción. Entre las propuestas destaca un Bono de Bienvenida dirigido a los nuevos usuarios registrados, el cual otorga hasta 300 lempiras en apuestas deportivas gratuitas, así como hasta 100 giros en el juego Hot to Burn.