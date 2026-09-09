DoradoBet impulsa el regreso de la Liga Nacional y consolida su respaldo al Marathón

La espera ha finalizado para la afición futbolera de Honduras con el esperado inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional. Con el pitazo inicial retornan las tradicionales rivalidades, los encuentros decisivos y las jornadas llenas de adrenalina que caracterizan al balompié catracho. Este torneo promete emociones intensas en cada estadio del país.
Para potenciar el entusiasmo de los seguidores, la reconocida casa de apuestas DoradoBet, conocida como “El Rey de las apuestas deportivas”, ha tomado un rol protagónico en este arranque de torneo. La marca ha decidido afianzar su vínculo con la disciplina tras consolidarse como patrocinador oficial del Club Deportivo Marathón, una de las instituciones más emblemáticas e históricas del fútbol hondureño.
En el marco de este inicio de campeonato, la plataforma ha presentado diversas alternativas e incentivos diseñados para los hinchas que buscan sumarse a la acción. Entre las propuestas destaca un Bono de Bienvenida dirigido a los nuevos usuarios registrados, el cual otorga hasta 300 lempiras en apuestas deportivas gratuitas, así como hasta 100 giros en el juego Hot to Burn.
Además de las promociones de bienvenida, la oferta de la casa de apuestas abarca una amplia variedad de mercados y opciones. De esta manera, los apostadores pueden poner a prueba sus conocimientos pronosticando el desempeño de los clubes tradicionales, la sorpresa de los nuevos inquilinos del torneo o los momentos clave que definirán al futuro campeón.
El respaldo al aficionado trasciende los pronósticos digitales, ya que la compañía ha dispuesto la entrega de recompensas físicas para los seguidores. A través de dinámicas interactivas en sus redes sociales oficiales, se estarán sorteando camisetas de los equipos y boletos de entrada para presenciar partidos cruciales desde las graderías.
Con esta estrategia integral, DoradoBet reafirma su compromiso con la promoción del deporte rey en Honduras, recordando a su comunidad que todas las promociones son exclusivas para mayores de 18 años bajo políticas de juego responsable. La temporada arranca con altas expectativas tanto en la tabla de posiciones como en el ambiente festivo que se vivirá dentro y fuera de las canchas.