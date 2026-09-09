BAC Honduras es reconocida por segundo año consecutivo como organización de Triple Confianza

En el marco de la conmemoración de sus 50 años de trayectoria en el país, BAC Honduras ha sido galardonada nuevamente como una organización de Triple Confianza. Este importante reconocimiento evalúa y respalda la reputación integral de la empresa, destacando la sólida valoración alcanzada en su gestión institucional, el posicionamiento de su marca y la calidad de su liderazgo ejecutivo. El destacado desempeño de la filial hondureña resulta clave para la proyección de la entidad a nivel regional, donde BAC se sitúa como la única organización posicionada como referente de confianza en los seis países de Centroamérica. Este resultado reafirma la solidez operativa del grupo financiero y consolida su Huella Regional como modelo de excelencia en toda la zona.

El diagnóstico empresarial proviene del estudio “El Valor de la Confianza 2026”, una exhaustiva medición regional sustentada en la investigación técnica de DATOS Group y el análisis estratégico de PIZZOLANTE. Dicha evaluación mide los niveles de certidumbre y credibilidad que proyectan las marcas, empresas y ejecutivos ante sus diversos públicos de interés. Asimismo, el reconocimiento otorgado a la entidad incluyó una distinción especial para su cuerpo directivo en Honduras. Carlos Handal, Presidente Ejecutivo, y Valeria Ríos, Vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad, fueron nombrados oficialmente como Líderes de Alta Confianza 2026 gracias a su destacada labor al frente de la organización.