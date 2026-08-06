¿Subió o bajó? El precio del dólar para este viernes 7 de agosto

Para este viernes, el ente financiero fijó la tasa de compra en 26.8141 lempiras por dólar, mientras que para la venta en 26.9482 lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este viernes 7 de agosto subió, según el forme oficial del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras ( BCH ).

El ajuste representa un ligero incremento respecto al día anterior. El jueves 6 de agosto, el BCH había reportado una tasa de compra de 26.8098 lempiras y una de venta de 26.9438 lempiras.



El dato anterior refleja que la compra subió 0.0043 lempiras y la venta 0.0044 lempiras en el lapso de un día, lo que confirma una segunda jornada consecutiva de alza para la divisa estadounidense.

El tipo de cambio oficial que fija el Banco Central sirve como referencia para las operaciones cambiarias que realizan bancos y casas de cambio en todo el país.



Estas variaciones, aunque parezcan mínimas, tienen efecto directo sobre distintos sectores de la economía nacional, especialmente en las importaciones, el costo de ciertos productos y el monto que reciben miles de familias hondureñas a través de remesas.



En ese sentido, el Banco Central actualiza el precio del mercado cambiario de lunes a viernes. Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.