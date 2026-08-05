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Así está el precio del dólar para este jueves 6 de agosto en Honduras

El Banco Central de Honduras publicó su reporte diario y reveló cómo se mueve el precio del dólar para compra y venta este jueves 6 de agosto

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 20:24
Así está el precio del dólar para este jueves 6 de agosto en Honduras

El tipo de cambio del dólar tuvo una variación mínima, según el informe oficial del BCH.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio para la compra y venta del dólar estadounidense se mantiene casi sin variación para este jueves 6 de agosto, según el reporte diario emitido por el Banco Central de Honduras (BCH).

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De acuerdo con el informe oficial del ente financiero, el dólar se cotiza a 26.8098 lempiras para la compra y a 26.9438 para la venta este jueves. Este nuevo precio representa una variación mínima respecto del reporte anterior.

Para el miércoles 5 de agosto, el Banco Central había fijado el tipo de cambio en 26.8098 lempiras para la compra y 26.9439 lempiras para la venta, por lo que la variación de un día para otro fue nula en la compra y de 0.0001 lempiras menos en la venta.

Cabe recordar que el BCH actualiza el comportamiento del mercado cambiario en el país de lunes a viernes, con base en las operaciones que realizar el sistema financiero nacional.

Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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