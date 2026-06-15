Requerimiento fiscal revela cómo se fraguó el quite de 300 kilos de cocaína en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- Eran aproximadamente las 3:00 de la madrugada del 21 de mayo de 2026 cuando varios de los protagonistas de este caso, incluidos los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), comenzaron a reunirse en San Pedro Sula. A esa hora, según el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), empezó a ejecutarse una operación cuyo objetivo era un quite de un cargamento de 300 kilogramos de cocaína ocultos en una vivienda de la aldea Corinto, Omoa, fronterizo con Guatemala. La droga, según la investigación, pertenecía a Heber Noé Argueta Zavala, alias "El Cacique", señalado como líder de una organización criminal que operaba en esa región estratégica del norte del país y ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

El expediente sostiene que varios participantes ya conocían la existencia del cargamento y habían coordinado una negociación para llegar hasta él. La planificación no fue improvisada. El requerimiento describe la participación de varias personas con funciones específicas. Alias "El Viejón" sería el supuesto comprador; "El Doctor" tendría la misión de verificar la calidad de la cocaína; "Melo" se encargaría del transporte; "El Negro" coordinaba los movimientos; y "El Flaco" habría servido como enlace para incorporar a los testigos protegidos identificados como "Águila Negra" y "Conejo Blanco". Según la reconstrucción fiscal, la operación contemplaba movilizarse hasta Corinto, verificar la existencia del cargamento y ejecutar una transacción que oficialmente se presentaría como una compra. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que detrás de esa negociación existían otros intereses relacionados con el control de la droga. Los participantes comenzaron a desplazarse hacia Omoa en distintos vehículos. El expediente menciona una camioneta Ford donde viajaban algunos de los involucrados y otros automotores utilizados para llegar a la zona donde permanecía almacenado el cargamento. Durante el trayecto continuaron las comunicaciones y coordinaciones para evitar contratiempos.

El quite del cargamento de droga

La vivienda objetivo se encontraba en una zona de difícil acceso, rodeada de vegetación y caminos de difícil acceso. Para los investigadores, la ubicación no era casual. Corinto ha sido considerada durante años un punto estratégico debido a su cercanía con rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Cuando los participantes llegaron al lugar, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, los acontecimientos comenzaron a acelerarse. El requerimiento fiscal sostiene que varios agentes de la Dipampco ingresaron a la propiedad mientras otros permanecían en posiciones cercanas. Todo parecía avanzar conforme al plan establecido. Dentro de la vivienda se encontraba presuntamente Heber Noé Argueta Zavala. Según la versión de la Fiscalía, los agentes lograron asegurar la escena y tenían bajo control la situación. Pero lo que ocurría fuera del inmueble cambiaría por completo el desarrollo de la operación.

La acusación señala que un hombre armado llegó al sector a bordo de una motocicleta. Su presencia marcó el inicio de la crisis. Según el expediente, se dirigió hacia uno de los vehículos relacionados con la operación y abrió fuego contra sus ocupantes. Aunque inicialmente el arma habría presentado problemas mecánicos, el ataque continuó instantes después. A partir de ese momento comenzaron a concentrarse más hombres armados alrededor de la vivienda. Para la Fiscalía, no se trató de una reacción espontánea. La investigación sostiene que existía una estructura preparada para responder en caso de que las autoridades intentaran capturar a alias "El Cacique". Mientras los agentes intentaban abandonar el lugar con el supuesto líder criminal bajo custodia, se produjo el ataque principal. Los disparos comenzaron desde distintos puntos y la zona se convirtió en un escenario de combate. La vegetación, la geografía montañosa y el conocimiento del terreno favorecieron a los atacantes. El requerimiento identifica entre los participantes del ataque a Eli Nahúm Guerra, Jefry Josseth Guardado Herrera y otros individuos vinculados a la organización. Según la tesis fiscal, el propósito era impedir la captura de Argueta Zavala, y proteger el cargamento de droga. Lo que había comenzado como una operación para ubicar un cargamento terminó transformándose en una emboscada de gran magnitud contra miembros de una unidad especializada de la Policía Nacional. Cuando cesaron los disparos, el saldo era devastador. Habían asesinado al subcomisionado Lester Josué Amador Herrera y los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez. Sin embargo, el requerimiento fiscal sostiene que la violencia no terminó con la balacera. Según las investigaciones, integrantes de la organización criminal retiraron los cuerpos de los agentes caídos y los trasladaron a diferentes lugares de la comunidad. Para los fiscales, esta acción buscaba retrasar las labores de búsqueda y complicar la reconstrucción de los hechos.

Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre. Equipos policiales desplegados en la zona iniciaron operativos para localizar a los agentes desaparecidos. Conforme avanzaba el día, comenzaron a surgir indicios de que varios de ellos no habían logrado salir con vida del enfrentamiento. A las 4:05 de la tarde fue localizado el cuerpo desmembrado de Nels Makley Eguigure Benavides en una zona montañosa sobre la ruta que conduce hacia la aldea García. El hallazgo confirmó los peores temores de sus compañeros y dio inicio a una búsqueda aún más intensa. Horas más tarde aparecieron los cuerpos del subcomisionado Amador Herrera y de los agentes Valdez Núñez, Elvir Quintanilla y Canales Fúnez. Según la descripción contenida en el expediente, fueron encontrados en otro sector de Corinto, ocultos entre vegetación y hojas, todos con múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

La investigación también documenta que durante el enfrentamiento murieron dos integrantes de la estructura criminal: Oscar Eduardo Rivera Sabillón, de 17 años, y Frelin Naún Ventura Rivera, de 27 años. Además, otros participantes resultaron heridos y, según la Fiscalía, fueron trasladados posteriormente hacia Guatemala.

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