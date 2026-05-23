Operativo en Corinto revive el fantasma de una depuración que nunca llegó a la Policía

“QUITE”. Andaban en un “quite”, dijo temprano en un canal José Alfredo Ponce, exdirector de la DPI y, un par de horas después, lo confirmó el jefe regional de ese organismo en SPS. ¿Y la depuración?

ARGOT. Un “quite”, en el argot del crimen organizado y policial, es un operativo para quitarle la droga o el dinero a una estructura criminal, para dárselo a otra o, simplemente, venderla. ¿Y la depuración?

CARGO. En la misma policía han confirmado, que el subcomisario a cargo del operativo en Corinto, ya tenía antecedentes. Los criminales le cortaron la cabeza. ¿Y la depuración?

PROPIO. Penoso y vergonzoso para la policía que el propio ministro de Seguridad confirme que no había orden judicial para ese operativo y que los dipampco tampoco estaban autorizados a ejecutarlo. ¿Y la depuración?

LIBRO. De remate, el libro de novedades señala, con puño y letra del oficial de turno, que el contingente salió a las 10 de la noche del miércoles, pero a una misión al departamento de Colón, no a Corinto. ¿Y la depuración? DPI. El comisionado (r) Ponce, exdirector de la DPI, dice que la Didadpol no sirve para nada y se debe volver a la antigua Dirección de Asuntos Internos, para una depuración creíble y permanente.

GUARO. Un alto jefe de la policía ha confesado que el trabajo de la tal Didadpol se limita a sancionar policías que llegan tarde o con olor a guaro.

FONDO. Bien suspendidos están el director, subdirector y jefe de operaciones de la mentada Dipampco, pero la investigación debe llegar hasta el fondo, y deducir responsabilidades por la vía del MP.

TORO. No están mal las reformas del Tommy en el Congreso, pero deben tener clarito que la única “reforma” que logrará devolverle la seguridad a Honduras es la voluntad política del presidente de turno, para agarrar al toro por los cuernos, al estilo NK.

ABRAZOS. El “papi” solo tiene dos caminos, como todo presidente: Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, como hizo Mel Zelaya en sus dos gobiernos, recetarles “abrazos en vez de balazos”, como AMLO o, irse con todo contra ellos, al estilo del vecino.

ONDA. Unos colegas andan con la onda de cambiar de oficio y hacerse tiktokeros, porque solo así, dicen, podrán ver al “papi”. ¿Verdad, Shin Fujiyama y Supremo? No hallan qué inventar.

AGUA. Dramático llamado de Juan Diego a los capitalinos a cuidar hasta la última gota de agua. Como Los Laureles y la Concepción están secas y cero lluvias.