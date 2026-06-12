Juramentan a nuevos embajadores de Honduras en Israel y ante la ONU en Ginebra

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de reforzar la representación diplomática del país en el exterior, este viernes fueron juramentados los nuevos embajadores de Honduras en el Estado de Israel y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional oficializó los nombramientos durante un acto en el que se designó a José Luis Núñez Bennett como embajador de Honduras en Israel y a Karla Cueva como representante permanente ante la ONU en Ginebra.

José Luis Núñez Bennett cuenta con formación en defensa, seguridad y administración, además de una trayectoria en el ámbito militar y de seguridad nacional. Es magíster en Defensa y Seguridad Centroamericana, licenciado en Ciencias Militares y en Administración de Empresas, y domina español, inglés e italiano.

Durante su carrera, ha participado en procesos regionales vinculados a paz y seguridad en Centroamérica, además de ocupar cargos como Secretario de Defensa Nacional y Seguridad Pública, rector del Colegio de Defensa Nacional, director de la Escuela de Comando y Estado Mayor, y asesor legislativo en temas de seguridad en el Congreso Nacional.