¿Instalarán medidores prepago en Honduras? Esto explicó el gerente de la ENEE, Guillermo Peña

Con las reformas que buscan reducir las pérdidas económicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha crecido el temor entre los hondureños de que se pretenda privatizar la estatal. No obstante, desde el gobierno descartan esa versión.
Uno de los rumores que trascendió es que en Honduras se implementarían los llamados "medidores prepago", los cuales funcionan mediante recargas anticipadas de energía, similares a las recargas telefónicas. ¿Qué dijo el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, sobre esta medida?
En una entrevista en el foro 30/30, Guillermo Peña, gerente de la ENEE, afirmó: "Otro que da vuelta y que ni siquiera sabemos de dónde salió es que se van a poner medidores prepago. No".
El gerente de la ENEE enfatizó que en Honduras no se busca instalar medidores prepago. Sin embargo, confirmó que sí habrá un proceso de colocación de medidores debido al rezago existente en el sistema.
"Sí va a haber un proceso de colocación de medidores porque hay un rezago grandísimo en el sistema. El medidor es un mecanismo de confianza para poder entregar el servicio y eso va a ir de la mano con el alumbrado público para también iluminar las ciudades", expresó Peña.
Posteriormente, sobre el tema de los medidores prepago, tomó la palabra el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), Miguel Aguilar, quien aseguró: "Honduras no tiene condiciones para instalarle a la población medidores prepago".
"Todo eso es algo que circula, una desinformación. Pero lo que sí debe hacer la ENEE es instalar los medidores que la población ha solicitado. Hay más de 260 mil solicitudes de medidores o de ampliaciones de líneas primarias y secundarias para que la población tenga un servicio digno, acorde con las necesidades que existen", dijo Aguilar.
Por su parte, el presidente Nasry Asfura también se pronunció sobre la supuesta privatización de la ENEE: "Esa palabra no la conozco (privatización) porque en ningún momento se está tomando en cuenta. Lo que estamos haciendo, y lo voy a decir otra vez, es que la ENEE es el gran problema económico que tenemos los hondureños. Si no tomamos medidas, eso nos va a causar muchos más problemas".
"Necesitamos salir adelante de ese problema. La ENEE es de los hondureños y va a seguir siendo de los hondureños. La ENEE es un patrimonio nacional y por eso tenemos que protegerla y sacarla adelante", agregó Asfura.
Autoridades del sector energético y diputados respaldan la nueva Ley de Energía. Este lunes aseguraron que, de ser aprobada, permitirá reducir el costo de la electricidad y mejorar la calidad del servicio. Desde el Gobierno rechazan que se busque privatizar la ENEE y aseguran que el objetivo es corregir problemas históricos que han afectado el desempeño de la empresa.