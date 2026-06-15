¿Instalarán medidores prepago en Honduras? Esto explicó el gerente de la ENEE, Guillermo Peña

Por su parte, el presidente Nasry Asfura también se pronunció sobre la supuesta privatización de la ENEE: "Esa palabra no la conozco (privatización) porque en ningún momento se está tomando en cuenta. Lo que estamos haciendo, y lo voy a decir otra vez, es que la ENEE es el gran problema económico que tenemos los hondureños. Si no tomamos medidas, eso nos va a causar muchos más problemas".