RNP y Educación inician proceso de enrolamiento estudiantil para emitir el DINNA

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes de entre 6 y 17 años de escuelas y colegios del Distrito Central ya pueden iniciar el proceso para obtener el DINNA, un documento que permitirá fortalecer su identificación y acceso a diversos servicios. El Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Secretaría de Educación desarrollan el proceso de enrolamiento e identificación de niñas, niños y adolescentes matriculados en centros educativos del Distrito Central, como parte del proyecto "Identifícate: Crece con Derechos". La iniciativa tiene como objetivo emitir el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA) para garantizar el derecho a la identidad de la población menor de edad y fortalecer su protección y seguridad, informaron las autoridades. "No solo es un tema para cumplir la ley, sino que va a ayudar a fortalecer la nacionalidad, a combatir el tráfico irregular de personas, vacunación, entre otras cosas", afirmó Rolando Kattán, comisionado propietario del RNP. Kattán informó que 23,836 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales están habilitados a nivel nacional. De ellos, 1,135 corresponden al Distrito Central, donde 1,776 menores están programados para participar en el proceso de enrolamiento.

"El proyecto inició con el proceso de levantamiento de información para identificar y focalizar el subregistro de inscripción y después programar brigadas de atención del subregistro", explicó Kattán. El funcionario indicó que los padres de familia pueden descargar la aplicación RNP Móvil para confirmar los datos de sus hijos. En caso de no poder validar la información por esa vía, podrán acudir a los centros educativos donde el personal del proyecto brindará asistencia. "El único requisito para acceder al enrolamiento es que el niño o niña esté inscrito en la base de datos del Registro Civil", señaló.

Asimismo, detalló que la meta del proyecto es identificar a 2.3 millones de menores de edad, de los cuales 1.8 millones pertenecen al sistema educativo y 500,000 se encuentran fuera de él. "El Banco Mundial es el ente financiero y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el ente fiduciario del proyecto, brindando a su vez acompañamiento técnico", manifestó Kattán. El proyecto está valorado en 40 millones de dólares y contempla tres componentes principales: la transformación digital del RNP, un componente de salud para impulsar la inscripción automática de nacimientos desde hospitales y el trabajo de campo para ampliar el registro e identificación de menores. "Y el último componente es el trabajo de campo, porque volveremos a ir a todos los municipios, a todos los lugares poblados de Honduras, a todas las escuelas, a levantar con personal propio e imprimir después el DINNA", expresó.

Kattán agregó que, tras las jornadas realizadas recientemente en la Escuela República de Honduras, los padres de familia expresaron satisfacción por la transparencia del proceso y las medidas de seguridad implementadas para proteger la información de sus hijos. Además, instó a los padres de familia a participar activamente en la validación de datos mediante la aplicación RNP Móvil, ya que esto agiliza el proceso de identificación de sus hijos.

Desde este lunes, los centros educativos del Distrito Central y San Pedro Sula están habilitados para desarrollar el proceso de enrolamiento biométrico estudiantil, que incluye la confirmación de datos, captura fotográfica y toma de huellas dactilares necesarias para la emisión del documento oficial. Las autoridades también solicitaron a los directores de centros educativos brindar acompañamiento y seguimiento a las jornadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

¿Cómo confirmar los datos de sus hijos en RNP Móvil?