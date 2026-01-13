Alertan de aumento de casos de ansiedad y depresión tras proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de ansiedad y depresión han registrado un aumento en Honduras, según alertan especialistas en salud mental, quienes advierten un mayor flujo de pacientes en los principales centros hospitalarios del país.

Para miles de hondureños, estos trastornos se manifiestan a través de síntomas como sudoración excesiva, aceleración del ritmo cardíaco, preocupación constante y tristeza profunda, condiciones que se intensificaron luego del proceso electoral, de acuerdo con los expertos consultados.

“Después de las elecciones se vio un incremento en personas con patologías de ansiedad y depresión. Me imagino que apostaban a algún candidato y ese candidato no resultó ganador o ganadora”, aseguró Mario Rodríguez, presidente del sindicato de empleados de hospitales psiquiátricos de Honduras.

El dirigente explicó que el aumento de atenciones podría estar relacionado con la dependencia laboral y económica de miles de personas respecto a la política, lo que genera incertidumbre tras los cambios de poder.

Abona también el clima de crispación entre los actores y partidos políticos en torno al proceso electoral, sus resultados y la incertidumbre que siembran en la población, sus acciones.