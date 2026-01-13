Alertan de aumento de casos de ansiedad y depresión tras proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de ansiedad y depresión han registrado un aumento en Honduras, según alertan especialistas en salud mental, quienes advierten un mayor flujo de pacientes en los principales centros hospitalarios del país.
Para miles de hondureños, estos trastornos se manifiestan a través de síntomas como sudoración excesiva, aceleración del ritmo cardíaco, preocupación constante y tristeza profunda, condiciones que se intensificaron luego del proceso electoral, de acuerdo con los expertos consultados.
“Después de las elecciones se vio un incremento en personas con patologías de ansiedad y depresión. Me imagino que apostaban a algún candidato y ese candidato no resultó ganador o ganadora”, aseguró Mario Rodríguez, presidente del sindicato de empleados de hospitales psiquiátricos de Honduras.
El dirigente explicó que el aumento de atenciones podría estar relacionado con la dependencia laboral y económica de miles de personas respecto a la política, lo que genera incertidumbre tras los cambios de poder.
Abona también el clima de crispación entre los actores y partidos políticos en torno al proceso electoral, sus resultados y la incertidumbre que siembran en la población, sus acciones.
"El pueblo hondureño apuesta mucho a los políticos para gestionar su trabajo y en base a eso, creemos que las atenciones psiquiátricas en los principales hospitales especializados en salud mental seguirán incrementando", apuntó.
Preocupación
Profesionales de la salud aseguraron a EL HERALDO que los casos por enfermedades relacionadas a la salud mental durante el cierre de 2025 y primeros días de 2026, incrementaron las alertas de atención a la población hondureña.
"Percibir aumentos de ansiedad y depresión luego de las elecciones es algo fuera de lo común, pero es muy recomendable que los hondureños acudan a los diferentes centros de salud especializados en estos temas de cuidado mental", recomendó Dania Martínez, experta en psicopedagogía.
Alertas
Representantes gremiales aseguraron a este rotativo que las incidencias en ansiedad y depresión no representan el único factor de preocupación ante gremio sanitario, ya que el 2025 también registró un alto número de suicidios a nivel nacional.
En base a eso, datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) apuntan que durante durante el año pasado se registraron 434 suicidios, un promedio mensual de 36 casos a nivel nacional.
Ante las cifras, Ronny Minera, psicólogo del Hospital San Felipe, aseguró que el centro hospitalario recibe un promedio de 10 casos por intento de suicidio, lo que despierta preocupación en las autoridades sanitarias.
"Estadísticamente hablando, estamos atendiendo unos 3 pacientes diarios bajo este problema silencioso, pero son las mujeres la población hondureña más susceptible ante el cuidado de la salud mental", aseguró el experto.