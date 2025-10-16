​​​​​​Solo 24 psicólogos atienden llamadas de apoyo de millones de hondureños al 911

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 cuenta únicamente con 24 psicólogos clínicos especializados en intervención de crisis para atender a una población de casi 10 millones de hondureños, según información oficial solicitada por transparencia.
De acuerdo con la solicitud SOL-SNE-380-2025, dirigida al 911, los profesionales brindan atención psicológica telefónica a ciudadanos en situaciones de crisis o riesgo.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una población de 9,898,279 habitantes, al hacer la relación población-cantidad de psicólogos, resulta un promedio de un psicólogo por cada 412,428 hondureños.
Entre enero y septiembre de 2025, el sistema recibió 46,266 llamadas relacionadas con atención psicológica, un promedio de 170 solicitudes diarias. Estas cifras evidencian la alta demanda del servicio frente a la limitada capacidad de atención disponible.
Los 24 psicólogos están distribuidos en las principales sedes operativas del Sistema Nacional de Emergencias del 911 en el país. En la capital hay 11 profesionales; en San Pedro Sula son seis; Tela y Choluteca con uno cada uno.
Seguimiento
De acuerdo con el información, a través de llamadas programadas, la coordinación con centros de salud e instituciones especializadas, los psicólogos le ofrecen seguimiento médico al 20% del total de llamadas que reciben. Es decir que de las 46,266 personas, solo 9,253 reciben continuidad para tratar las patologías mentales que reportan.
Para la profesional de la Psicología, Andrea Santos, “la falta de seguimiento de un paciente puede llevar a consecuencias graves, porque los síntomas empeoran, el sufrimiento se cronifica y obviamente aumenta el riesgo de suicidio”.
Agregó que “las personas al acercarse a buscar ayuda y ver que no la reciben, se sienten abandonadas, desesperanzadas y esto finalmente genera desconfianza en las instituciones”.