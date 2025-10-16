​​​​​​Solo 24 psicólogos atienden llamadas de apoyo de millones de hondureños al 911

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 cuenta únicamente con 24 psicólogos clínicos especializados en intervención de crisis para atender a una población de casi 10 millones de hondureños, según información oficial solicitada por transparencia.

De acuerdo con la solicitud SOL-SNE-380-2025, dirigida al 911, los profesionales brindan atención psicológica telefónica a ciudadanos en situaciones de crisis o riesgo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una población de 9,898,279 habitantes, al hacer la relación población-cantidad de psicólogos, resulta un promedio de un psicólogo por cada 412,428 hondureños.