Capturan a tres hombres por intentar desmantelar cámaras del 911

Tegucigalpa, Honduras.-Tres individuos fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional luego de ser sorprendidos mientras intentaban desinstalar cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el anillo periférico de la capital.

En el video se observa que varios sujetos lanzaron una cuerda y, lazos en mano, intentaron hacer caer la cámara, reforzando el ataque al sistema de videovigilancia.

Los operadores del 911 detectaron en tiempo real a las tres personas manipulando los equipos de seguridad, por lo que en la mañana de este miércoles fueron detenidos.

Los capturados fueron identificados como Lester Gabriel Casco Martínez, de 30 años, residente en la colonia Villanueva, sector 3; Jeizon Isaac Matute Sierra, de 20 años, originario de Maraita, Francisco Morazán, y también residente en la colonia Villanueva; y David Alejandro Rivera Gómez, igualmente vecino del mismo sector.

Todos fueron acusados por tentativa de robo en perjuicio del Sistema Nacional 911.