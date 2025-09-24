Capturan a tres hombres por intentar desmantelar cámaras del 911

Tegucigalpa, Honduras.-Tres individuos fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional luego de ser sorprendidos mientras intentaban desinstalar cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el anillo periférico de la capital.
En el video se observa que varios sujetos lanzaron una cuerda y, lazos en mano, intentaron hacer caer la cámara, reforzando el ataque al sistema de videovigilancia.
Los operadores del 911 detectaron en tiempo real a las tres personas manipulando los equipos de seguridad, por lo que en la mañana de este miércoles fueron detenidos.
Los capturados fueron identificados como Lester Gabriel Casco Martínez, de 30 años, residente en la colonia Villanueva, sector 3; Jeizon Isaac Matute Sierra, de 20 años, originario de Maraita, Francisco Morazán, y también residente en la colonia Villanueva; y David Alejandro Rivera Gómez, igualmente vecino del mismo sector.
Todos fueron acusados por tentativa de robo en perjuicio del Sistema Nacional 911.
Este hecho se suma a otro ocurrido el domingo 21 de septiembre, cuando dos sujetos fueron detenidos tras ser grabados mientras desmantelaban varias cámaras del 911 en el barrio Sipile de Comayagüela.
En las imágenes se observa cómo los individuos, con una escalera y herramientas, aparentemente un martillo, treparon hasta la parte alta de un poste para dañar el sistema de vigilancia.
La comisionada del 911, Miroslava Cerpas, advirtió que estos actos forman parte de un plan criminal.
“Hay todo un plan de grupos criminales por sabotear el sistema de videovigilancia del 911, en vista de que en los últimos meses hemos tenido muy buenos resultados en el trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Policía Militar para hacer efectiva la justicia contra los delincuentes en las calles”, expresó en declaraciones a HCH.