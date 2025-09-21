Captan a sujeto que se subió a desmantelar cámaras del 911 en el barrio Sipile

Tegucigalpa, Honduras.- Dejando evidencia de su delito en una grabación, dos sujetos fueron captados en el momento en que desmantelaban varias cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, específicamente en el barrio Sipile de Comayagüela.

Las imágenes quedaron grabadas y en ellas se aprecia cómo cargando una escalera, los sujetos logran escalar hasta la parte alta del poste del tendido eléctrico y tener acceso a los aparatos de vigilancia.

Con facilidad los sujetos trepan y con herramientas -aparentemente un martillo- lograr desarmar una de las cámaras, que continúa grabando imágenes, aunque ya en un ángulo sin sentido, pues quedó colgando.