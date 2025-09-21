Captan a sujeto que se subió a desmantelar cámaras del 911 en el barrio Sipile

Tegucigalpa, Honduras.- Dejando evidencia de su delito en una grabación, dos sujetos fueron captados en el momento en que desmantelaban varias cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, específicamente en el barrio Sipile de Comayagüela.
Las imágenes quedaron grabadas y en ellas se aprecia cómo cargando una escalera, los sujetos logran escalar hasta la parte alta del poste del tendido eléctrico y tener acceso a los aparatos de vigilancia.
Con facilidad los sujetos trepan y con herramientas -aparentemente un martillo- lograr desarmar una de las cámaras, que continúa grabando imágenes, aunque ya en un ángulo sin sentido, pues quedó colgando.
El video muestra como se suben a un segundo poste para hacer lo mismo y destruir las cámaras de vigilancia.
Las autoridades del 911 confirmaron que han detectado que grupos criminales están intentando sabotear las cámaras de videovigilancia.
Este domingo uno de los sospechosos fue capturado por la Policía Nacional, quien responde al nombre de Cristian Alexis Morales Banegas, de 27 años, y residente en la colonia Obrera de esta ciudad.
Se desconoce si hay más detenidos por el caso que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues la población cuestiona cómo es posible que si existe un monitoreo constante, en tiempo real, las cámaras sean destruidas por delincuentes, como sucedió en Sipile.