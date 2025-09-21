Hallan restos en quebrada de San Pedro Sula; investigan si son humanos

San Pedro Sula, Honduras.- El hallazgo de posibles restos óseos y órganos en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula generó alarma este domingo entre vecinos del sector.
De acuerdo con versiones preliminares, un ciudadano observó un zopilote y, al acercarse, encontró los restos, lo que motivó la llegada inmediata de la Policía Nacional, que acordonó la zona.
Las autoridades indicaron que hasta que se practique la autopsia no se podrá confirmar si se trata de restos humanos o de un animal. El análisis forense determinará la naturaleza del hallazgo.
El hecho ocurrió en un área cercana a donde fue localizado el cuerpo del inspector Kevin Pérez, quien el pasado 14 de septiembre murió al rescatar a dos menores arrastrados por la corriente.
En ese mismo incidente desapareció el niño Elvis Eliú Bautista Guillén, de quien aún no se tiene información pese a los operativos de búsqueda que se mantienen activos.
El cuerpo del inspector Pérez fue encontrado un día después de la tragedia, mientras que el paradero del menor continúa siendo una incógnita.