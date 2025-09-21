  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan restos en quebrada de San Pedro Sula; investigan si son humanos

El hallazgo ocurrió en la 20 calle y generó alarma en la población. Autoridades investigan si los restos corresponden al menor desaparecido Elvis Eliú Bautista

  • 21 de septiembre de 2025 a las 14:45
Hallan restos en quebrada de San Pedro Sula; investigan si son humanos

Autoridades acordonaron la zona en la 20 calle de San Pedro Sula tras el hallazgo de posibles restos óseos.

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- El hallazgo de posibles restos óseos y órganos en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula generó alarma este domingo entre vecinos del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, un ciudadano observó un zopilote y, al acercarse, encontró los restos, lo que motivó la llegada inmediata de la Policía Nacional, que acordonó la zona.

Las autoridades indicaron que hasta que se practique la autopsia no se podrá confirmar si se trata de restos humanos o de un animal. El análisis forense determinará la naturaleza del hallazgo.

Atentan contra exdiputado Dennis Mejía en Juticalpa, Olancho

El hecho ocurrió en un área cercana a donde fue localizado el cuerpo del inspector Kevin Pérez, quien el pasado 14 de septiembre murió al rescatar a dos menores arrastrados por la corriente.

En ese mismo incidente desapareció el niño Elvis Eliú Bautista Guillén, de quien aún no se tiene información pese a los operativos de búsqueda que se mantienen activos.

El cuerpo del inspector Pérez fue encontrado un día después de la tragedia, mientras que el paradero del menor continúa siendo una incógnita.

Hallan cadáver en estado de descomposición en el río Choluteca

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias