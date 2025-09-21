Hallan restos en quebrada de San Pedro Sula; investigan si son humanos

San Pedro Sula, Honduras.- El hallazgo de posibles restos óseos y órganos en una quebrada de la 20 calle de San Pedro Sula generó alarma este domingo entre vecinos del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, un ciudadano observó un zopilote y, al acercarse, encontró los restos, lo que motivó la llegada inmediata de la Policía Nacional, que acordonó la zona.

Las autoridades indicaron que hasta que se practique la autopsia no se podrá confirmar si se trata de restos humanos o de un animal. El análisis forense determinará la naturaleza del hallazgo.