Hallan cadáver en estado de descomposición en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Un cadáver en estado de descomposición fue hallado este domingo en el río Choluteca, en el kilómetro 13, carretera a Olancho, a la altura de la aldea Cofradía, en Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, pero se pudo identificar que se trata de un hombre, quien aparentemente portaba una camisa negra.

El cuerpo sin vida fue hallado en la zona por personas que se dedican a sacar arena del río, quienes al percatarse del cadáver dieron aviso a las autoridades.