Hallan cadáver en estado de descomposición en el río Choluteca

Personas que se dedican a sacar arena del río Choluteca encontraron el cadáver de un hombre en estado de descomposición; el fallecido portaba una camisa negra

  • 21 de septiembre de 2025 a las 14:29
El cuerpo fue llevado a la morgue para ser identificado, ya que no se encontraron sus pertenencias.

 Foto: Cortesía HCH

Tegucigalpa, Honduras.- Un cadáver en estado de descomposición fue hallado este domingo en el río Choluteca, en el kilómetro 13, carretera a Olancho, a la altura de la aldea Cofradía, en Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, pero se pudo identificar que se trata de un hombre, quien aparentemente portaba una camisa negra.

El cuerpo sin vida fue hallado en la zona por personas que se dedican a sacar arena del río, quienes al percatarse del cadáver dieron aviso a las autoridades.

Poco tiempo después llegó la Policía Nacional para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones que determinen si el cadáver su lanzado en la zona o si fue arrastrado por la fuerte corriente del río Choluteca, que ha mantenido un fuerte caudal por las últimas lluvias registradas en el país.

Medicina Forense llegó a la escena para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlos hacia la morgue para poder identificarlo.

