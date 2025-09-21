  1. Inicio
Intento de cruzar un vado en Teupasenti casi termina en tragedia familiar

Una familia que viajaba en motocicleta fue auxiliada por pobladores al quedar atrapada en la corriente de un vado crecido en La Vega, El Paraíso

  • 21 de septiembre de 2025 a las 11:26

Teupasenti, El Paraíso.- Una pareja y sus hijos estuvieron a punto de perder la vida la noche del sábado en la aldea La Vega, municipio de Teupasenti, El Paraíso, cuando intentaron cruzar en motocicleta un vado que se encontraba crecido debido a las fuertes lluvias.

La corriente arrastró el vehículo de dos ruedas y puso en riesgo a los cuatro ocupantes, que cayeron a la corriente, pero gracias a pobladores de la zona que intervinieron de inmediato lograron rescatarlos antes de que ocurriera una tragedia.

En el video captado por los pobladores se alcanzan a escuchar los gritos de angustia de una mujer al ver los niños siendo arrastrados río abajo, al final del video se ve como los sacan a la orilla.

El hecho se produjo en medio de las alertas emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que el sábado declaró alerta amarilla en ocho departamentos y extendió la alerta verde a tres más por 48 horas, debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Los departamentos que se mantienen bajo alerta amarilla son Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca. La medida también abarca a los municipios cercanos al río Ulúa, entre ellos El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Mientras tanto, los departamentos de La Paz, Comayagua y Francisco Morazán permanecen en alerta verde, una disposición que busca prevenir incidentes en zonas vulnerables a deslizamientos y crecidas de ríos.

El Comité de Emergencia Municipal (Codem) ya había decretado alerta amarilla desde el jueves, tras constatar la saturación de los suelos y el peligro de deslizamientos en áreas urbanas y rurales.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

