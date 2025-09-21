Intento de cruzar un vado en Teupasenti casi termina en tragedia familiar

Teupasenti, El Paraíso.- Una pareja y sus hijos estuvieron a punto de perder la vida la noche del sábado en la aldea La Vega, municipio de Teupasenti, El Paraíso, cuando intentaron cruzar en motocicleta un vado que se encontraba crecido debido a las fuertes lluvias.

La corriente arrastró el vehículo de dos ruedas y puso en riesgo a los cuatro ocupantes, que cayeron a la corriente, pero gracias a pobladores de la zona que intervinieron de inmediato lograron rescatarlos antes de que ocurriera una tragedia.

En el video captado por los pobladores se alcanzan a escuchar los gritos de angustia de una mujer al ver los niños siendo arrastrados río abajo, al final del video se ve como los sacan a la orilla.

El hecho se produjo en medio de las alertas emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que el sábado declaró alerta amarilla en ocho departamentos y extendió la alerta verde a tres más por 48 horas, debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos.