Capturan a cabecilla de banda "Los Almendarez” en Juticalpa, Olancho

Un hombre de 51 años fue capturado y es señalado de ser el cabecilla de la banda criminal "Los Almendarez". Aquí los detalles de su detención y los delitos por los que lo acusan.
El arresto fue realizado por agentes de la Unidad Departamental de Prevención N.°15 (UDEP-15), quienes actuaron en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
El detenido es un hombre de 51 años, originario de El Rosario, Olancho, y residente en la aldea El Zarzal de Juticalpa, de quien no brindaron el nombre.
Según la DPI, este sujeto habría liderado actividades delictivas en la zona como jefe de Los Almendarez.
De acuerdo con las investigaciones, el individuo enfrentará cargos por asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, así como por el porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y permitido.
Durante la operación, las autoridades lograron el decomiso de un fusil AR-15, considerado de uso prohibido, además de una escopeta, dos pistolas, cargadores y municiones sin percutir.
Se informó que el detenido ya había sido capturado en ocasiones anteriores, en poder de un arsenal de armas y municiones, lo que refuerza su perfil como cabecilla de esta organización criminal.
El individuo, junto con las evidencias incautadas, será remitido a la Fiscalía local del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.
Las autoridades mencionaron que este resultado fue posible gracias a labores de inteligencia, búsqueda y vigilancia sostenidas en la zona.
La Policía Nacional subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por desarticular bandas delictivas que operan en Olancho, y reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en todo el país.