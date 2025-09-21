Identifican a hombres asesinados en la colonia Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Los dos hombres que en horas de la madrugada de este domingo fueron asesinados por sujetos desconocidos en un sector del anillo periférico, a la altura de la colonia Centroamérica Oeste, ya fueron identificados

Se trata de Ernesto José Cruz y Onix Kimberly Barahona Castellano, ambos de 42 años y supuestos comerciantes. Según el reporte preliminar, uno de los cuerpos quedó tendido a la orilla de la vía, mientras que el otro fue hallado en una cuneta del mismo sector.