Identifican a hombres asesinados en la colonia Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Los dos hombres que en horas de la madrugada de este domingo fueron asesinados por sujetos desconocidos en un sector del anillo periférico, a la altura de la colonia Centroamérica Oeste, ya fueron identificados
Se trata de Ernesto José Cruz y Onix Kimberly Barahona Castellano, ambos de 42 años y supuestos comerciantes. Según el reporte preliminar, uno de los cuerpos quedó tendido a la orilla de la vía, mientras que el otro fue hallado en una cuneta del mismo sector.
Autoridades policiales llegaron y acordonaron la escena, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado de los cuerpos a la morgue capitalina.
La mañana de este sábado, familiares y amigos llegaron a dichas instalaciones para el proceso de identificación y retiro de los cadáveres.
Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables.