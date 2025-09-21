  1. Inicio
Identifican a hombres asesinados en la colonia Centroamérica Oeste

Ambas víctimas, supuestos comerciantes, fueron atacados por sujetos desconocidos cuando se encontraban departiendo a la orilla del anillo periférico

  • 21 de septiembre de 2025 a las 13:53
Los cuerpos de los hombres quedaron a solo pasos del anillo periférico en donde fueron atacados por desconocidos.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Los dos hombres que en horas de la madrugada de este domingo fueron asesinados por sujetos desconocidos en un sector del anillo periférico, a la altura de la colonia Centroamérica Oeste, ya fueron identificados

Se trata de Ernesto José Cruz y Onix Kimberly Barahona Castellano, ambos de 42 años y supuestos comerciantes. Según el reporte preliminar, uno de los cuerpos quedó tendido a la orilla de la vía, mientras que el otro fue hallado en una cuneta del mismo sector.

Los hombres fueron sorprendidos cuando estaban departiendo la noche del sábado.

Los hombres fueron sorprendidos cuando estaban departiendo la noche del sábado.

 (Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.)

Autoridades policiales llegaron y acordonaron la escena, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado de los cuerpos a la morgue capitalina.

La mañana de este sábado, familiares y amigos llegaron a dichas instalaciones para el proceso de identificación y retiro de los cadáveres.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

