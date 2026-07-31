Clientes de la ENEE que no pagan energía baja de 987,263 a 318,838

Tegucigalpa, Honduras.- La focalización del programa de energía gratis para consumos hasta 150 kilovatios hora al mes ha dejado sin este beneficio aproximadamente a 670,000 clientes residenciales.

Así lo revelan informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía (Sen) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según los informes oficiales, el número de abonados residenciales con consumos hasta 150 kilovatios hora fue de 987,263 clientes a marzo pasado y, por ende, no pagaban por el suministro de energía eléctrica en sus hogares.

No obstante, después de la revisión a la base de datos realizada por instituciones públicas vinculadas al sector eléctrico del país, el número de beneficiarios se redujo a 318,838, tal como se constata en el Decreto Ejecutivo 020-2026, publicado en La Gaceta 37,182 del 1 de julio de 2026.

“Son alrededor de 670,000 clientes residenciales con consumos menores a 150 kilovatios los que ya no reciben energía gratis”, dijo un funcionario de la ENEE, quien pidió omitir su nombre y cargo.

La cifra exacta de consumidores excluidos del programa de energía gratis son 668,425 al bajar de 987,263 a 318,838 abonados de la ENEE.