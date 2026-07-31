Clientes de la ENEE que no pagan energía baja de 987,263 a 318,838

Tegucigalpa, Honduras.- La focalización del programa de energía gratis para consumos hasta 150 kilovatios hora al mes ha dejado sin este beneficio aproximadamente a 670,000 clientes residenciales.
Así lo revelan informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía (Sen) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Según los informes oficiales, el número de abonados residenciales con consumos hasta 150 kilovatios hora fue de 987,263 clientes a marzo pasado y, por ende, no pagaban por el suministro de energía eléctrica en sus hogares.
No obstante, después de la revisión a la base de datos realizada por instituciones públicas vinculadas al sector eléctrico del país, el número de beneficiarios se redujo a 318,838, tal como se constata en el Decreto Ejecutivo 020-2026, publicado en La Gaceta 37,182 del 1 de julio de 2026.
“Son alrededor de 670,000 clientes residenciales con consumos menores a 150 kilovatios los que ya no reciben energía gratis”, dijo un funcionario de la ENEE, quien pidió omitir su nombre y cargo.
La cifra exacta de consumidores excluidos del programa de energía gratis son 668,425 al bajar de 987,263 a 318,838 abonados de la ENEE.
Focalización
Las instituciones públicas responsables del sector eléctrico, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revisaron en marzo pasado el programa de energía gratis.
La actualización consideró criterios técnicos y metodológicos para que familias en condiciones de pobreza extrema sean las que continúen recibiendo el subsidio.
La focalización tendrá un impacto en las finanzas públicas al reducirse la asignación al programa de energía gratis de 320 a 110 millones de lempiras mensuales.
Las proyecciones oficiales indican que para 2026 el subsidio para consumos menores de 150 kilovatios hora era de 3,782 millones de lempiras sin revisión pero al focalizarse se reduce a L1,950 millones.
En el periodo 2022-2025, el programa de energía gratis consumió 13,466 millones de lempiras, de acuerdo con un informe de la CREE. Para 2027, el presupuesto al programa de energía gratis bajará a 1,260 millones de lempiras.