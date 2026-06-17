Sancionarán a tres diputados de Libre con 15 días de salario por incidentes en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) John Milton García, de El Paraíso; Fabricio Carbajal Sandoval, de Valle; y Óscar Ariel Montoya, de Atlántida, serán sancionados con la deducción de 15 días de salario por su participación en acciones que interrumpieron la sesión legislativa en la que se discutía la nueva Ley General de la Industria Eléctrica.
La decisión fue anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien instruyó a la Secretaría del Poder Legislativo aplicar las medidas disciplinarias correspondientes tras los incidentes registrados durante el debate del proyecto.
Durante la discusión, varios diputados de Libre se levantaron de sus curules para protestar contra la iniciativa y lanzaron consignas como “La ENEE no se vende, la ENEE se defiende”, lo que provocó interrupciones en el desarrollo de la agenda legislativa.
En medio del desorden, el diputado John Milton García lanzó una botella en dirección a la Junta Directiva, acción que quedó registrada durante la sesión y fue consignada en el acta legislativa.
Ante lo ocurrido, Zambrano ordenó sancionar a los tres congresistas por impedir el libre desarrollo de la sesión parlamentaria.
“Aprenda a comportarse, sea serio, aquí no es molote, no es potrero, ni estadio para que esté tirando botes”, expresó Zambrano al dirigirse a García durante la sesión.
El presidente del Congreso también señaló que el objeto lanzado pudo haber impactado a otro legislador y ocasionarle lesiones, por lo que consideró procedente aplicar las sanciones establecidas.
Según la Presidencia del Legislativo, las medidas buscan garantizar el respeto a las normas parlamentarias y evitar que las discusiones de temas de interés nacional sean interrumpidas por acciones que obstaculicen el desarrollo de las sesiones.