Sancionarán a tres diputados de Libre con 15 días de salario por incidentes en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) John Milton García, de El Paraíso; Fabricio Carbajal Sandoval, de Valle; y Óscar Ariel Montoya, de Atlántida, serán sancionados con la deducción de 15 días de salario por su participación en acciones que interrumpieron la sesión legislativa en la que se discutía la nueva Ley General de la Industria Eléctrica.

La decisión fue anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien instruyó a la Secretaría del Poder Legislativo aplicar las medidas disciplinarias correspondientes tras los incidentes registrados durante el debate del proyecto.

Durante la discusión, varios diputados de Libre se levantaron de sus curules para protestar contra la iniciativa y lanzaron consignas como “La ENEE no se vende, la ENEE se defiende”, lo que provocó interrupciones en el desarrollo de la agenda legislativa.