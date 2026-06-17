¿Qué zonas de Honduras estarán sin luz este jueves 18 de junio? Horarios y zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas del servicio para este jueves 18 de junio, como parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento que realiza en distintos puntos de la red de distribución.

A través de su calendario semanal, la estatal detalló que varios sectores del país permanecerán sin energía durante varias horas mientras las cuadrillas desarrollan trabajos técnicos orientados a fortalecer el sistema eléctrico.

Las autoridades señalaron que estas suspensiones forman parte de las acciones preventivas y de proyectos de repotenciación que buscan garantizar un servicio más estable para los abonados.

Por ello, la ENEE recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, especialmente en hogares, comercios y empresas que dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias.