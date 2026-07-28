La AMDC lanza atención por WhatsApp para trámites de Movilidad Urbana

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos que tengan trámites pendientes en la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya pueden consultar su estado a través de WhatsApp, sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas municipales. La comuna informó que el nuevo canal de atención está disponible en el número 9438-7973, donde los ciudadanos deberán enviar su número de ficha para conocer el avance de su gestión. Con esta herramienta, los usuarios podrán verificar el estado de sus trámites desde cualquier lugar, lo que busca reducir los desplazamientos y agilizar la atención.

Además de consultar el avance de una solicitud, el servicio permite obtener información relacionada con distintos procesos administrativos de Movilidad Urbana. Entre los temas disponibles se encuentran los permisos y autorizaciones, la señalización vial, e incluso los permisos para eventos. Los usuarios también podrán realizar consultas sobre el programa Barrios Más Seguros, permisos de carga y descarga y los requisitos para realizar diferentes gestiones. La AMDC indicó que este canal pretende facilitar el acceso a la información y ofrecer una alternativa de atención más rápida para los ciudadanos.