Líderes ambientales convierten el reciclaje en mejoras para sus escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de Escuelas Amigables con el Ambiente cada botella de plástico o aluminio reciclada y cada aparato electrónico recuperado representan un acto de amor por el planeta y una promesa de un mañana más limpio. El arranque de la Semana 10 del icónico proyecto ambiental ratificó el firme propósito de demostrar que las pequeñas acciones individuales generan transformaciones extraordinarias.

En esta jornada, los pequeños escolares de los CEB Rafael Pineda Ponce #2 y Ramón Cálix Figueroa reafirmaron que cuidar la naturaleza es una responsabilidad cívica y el camino más inspirador para construir un país verde, próspero y sostenible. La capacitación estuvo a cargo de la empresa Reciclaje Diamante, que junto a su entrañable personaje 'Diamantín', enseñó a los estudiantes a clasificar, separar y recolectar residuos como latas de aluminio, plástico PET-1 (utilizado comúnmente para botellas de agua, refrescos y jugos) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Durante el taller, Daniela Aceituno, representante del área de proyectos de la compañía, destacó que la clave está en sembrar desde la infancia una verdadera cultura ecológica.

"Buscamos crear conciencia en los niños para que comprendan el valor de darle una segunda vida a esos materiales que contaminan y descubran que cuidando el entorno también se generan recursos valiosos. Creemos en el futuro de Honduras y todo comienza desde la educación", enfatizó Aceituno.

Manejo de residuos y emprendimiento verde

Más allá del impacto ecológico, la actividad mostró a los Comités Ambientales cómo la correcta gestión de materiales puede convertirse en una oportunidad de desarrollo.

Aceituno detalló que el proceso con la empresa abarca desde la separación en origen hasta el pesaje transparente y el pago directo de los insumos recuperados, evitando así que toneladas de basura terminen en los ríos o vertederos del país. "Si desde niños fomentamos esta cultura, podemos convertir a Honduras en uno de los países más verdes de Latinoamérica", concluyó la ejecutiva. Como fruto de este aprendizaje práctico, los centros educativos participantes han llevado a cabo una masiva jornada de acopio de material reciclable.

La empresa visitará las escuelas para efectuar el pesaje y la recolección oficial de todos los materiales acumulados por los niños.

Los fondos obtenidos por la venta de estos residuos a Reciclaje Diamante serán reinvertidos directamente en obras y mejoras prioritarias para cada institución.

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