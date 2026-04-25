Cossette López y Ana Paola Hall solicitarán licencia para asumir cargos en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, dio a conocer recientente que se apartará de su cargo en el órgano electoral por un año para desempeñarse en el servicio exterior.
Durante una entrevista en un medio local, la consejera López confirmó que tanto ella como Ana Paola Hall han conversado sobre la suspensión temporal de sus labores.
“Nosotros no hemos decidido el tiempo, las ponderaciones son efectivamente lo que se ha dicho de un espacio en el servicio exterior con la característica de que tendríamos esa licencia”, mencionó.
Explicó que, al vencer el plazo de la licencia, ambas regresarán a sus cargos, para los cuales están electas hasta 2029, y formarán parte del proceso de las elecciones primarias.
La funcionaria también señaló que existen limitaciones sobre la información del proceso, debido a la confidencialidad institucional. Sin embargo, aclaró que su eventual participación en el servicio exterior no implica una renuncia definitiva, sino una pausa temporal.
Cabe mencionar que, en caso de confirmarse ambas licencias, las autoridades deberán buscar dos consejeros interinos ante la ausencia temporal.
El diputado Antonio Rivera, por su parte, manifestó que “en el caso de Cossette y Ana Paola, si piden la licencia, solo sería por el tiempo que ellas quieran ausentarse o deban ausentarse por optar a otras posiciones. Sin embargo, es una decisión voluntaria de ellas. Si ellas quieren solicitar la licencia en un mes, será en un mes, si ellas quieren presentarla mañana, será mañana. Ambas tienen que ir al pleno y el pleno otorgarles la licencia”.
Agregó que los congresistas que aspiren a estos cargos en el CNE deben presentar una renuncia irrevocable a su curul antes del momento de la votación debido a que la ley prohíbe que sean electos quienes ostenten la condición de diputados activos.
Tras la destitución del consejero Marlon Ochoa tras un juicio político en su contra, el Congreso Nacional anunció que quienes desean formar parte del órgano electoral ya pueden postularse.