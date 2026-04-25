Cossette López y Ana Paola Hall solicitarán licencia para asumir cargos en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, dio a conocer recientente que se apartará de su cargo en el órgano electoral por un año para desempeñarse en el servicio exterior. Durante una entrevista en un medio local, la consejera López confirmó que tanto ella como Ana Paola Hall han conversado sobre la suspensión temporal de sus labores. “Nosotros no hemos decidido el tiempo, las ponderaciones son efectivamente lo que se ha dicho de un espacio en el servicio exterior con la característica de que tendríamos esa licencia”, mencionó.

Explicó que, al vencer el plazo de la licencia, ambas regresarán a sus cargos, para los cuales están electas hasta 2029, y formarán parte del proceso de las elecciones primarias. La funcionaria también señaló que existen limitaciones sobre la información del proceso, debido a la confidencialidad institucional. Sin embargo, aclaró que su eventual participación en el servicio exterior no implica una renuncia definitiva, sino una pausa temporal. Cabe mencionar que, en caso de confirmarse ambas licencias, las autoridades deberán buscar dos consejeros interinos ante la ausencia temporal.