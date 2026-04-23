Cossette López denuncia amenazas de muerte desde perfiles falsos

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente haber recibido amenazas en su contra a través de redes sociales, donde —según expuso— perfiles falsos estarían promoviendo mensajes de odio e incluso incitando a la violencia. A través de una publicación, la consejera responsabilizó directamente a quienes, amparados en el anonimato, difunden contenido manipulado con herramientas de inteligencia artificial, como videos, audios y cómics, con el objetivo de distorsionar hechos y posicionar narrativas falsas.

“Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, cómics con inteligencia artificial... pero que estén incitando a que me quemen viva es otra cosa, es absolutamente bajo, condenable y es un delito”, expresó López en su posteo.

LOS RESPONSABILIZO



Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, comics con inteligencia artificial... Que quieran generar una narrativa que borre la memoria de lo que hicieron y lo sustituyan con falsedades, que igual es grave... pero que estén... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) April 23, 2026

La consejera también señaló que estos ataques no solo buscan desacreditarla, sino que forman parte de una estrategia más amplia de comunicación. En ese sentido, aseguró que ha documentado el material difundido y advirtió que procederá legalmente contra los responsables.