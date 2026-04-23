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Cossette López denuncia amenazas de muerte desde perfiles falsos

La funcionaria aseguró que los ataques forman parte de una estrategia con contenido manipulado mediante inteligencia artificial y advirtió que interpondrá denuncias

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 07:56
Cossette López denuncia amenazas de muerte desde perfiles falsos

López rechazó los llamados a la violencia en su contra y cuestionó que estos mensajes se intenten justificar “en nombre del pueblo hondureño”.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente haber recibido amenazas en su contra a través de redes sociales, donde —según expuso— perfiles falsos estarían promoviendo mensajes de odio e incluso incitando a la violencia.

A través de una publicación, la consejera responsabilizó directamente a quienes, amparados en el anonimato, difunden contenido manipulado con herramientas de inteligencia artificial, como videos, audios y cómics, con el objetivo de distorsionar hechos y posicionar narrativas falsas.

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“Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, cómics con inteligencia artificial... pero que estén incitando a que me quemen viva es otra cosa, es absolutamente bajo, condenable y es un delito”, expresó López en su posteo.

La consejera también señaló que estos ataques no solo buscan desacreditarla, sino que forman parte de una estrategia más amplia de comunicación. En ese sentido, aseguró que ha documentado el material difundido y advirtió que procederá legalmente contra los responsables.

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“Que hayan dejado de ser gobierno y que se escondan a través de perfiles falsos, no borra los delitos que ellos siguen cometiendo contra mí”, manifestó, al tiempo que afirmó que las personas detrás de estas acciones pertenecen a una misma estructura política.

Cossette López rechazó los llamados a la violencia en su contra y cuestionó que estos mensajes se intenten justificar “en nombre del pueblo hondureño”. “Ustedes no son el pueblo hondureño, muchos lo somos, yo también soy pueblo aunque les estorbe”, añadió.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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