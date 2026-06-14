Países Bajos vs Japón EN VIVO: Hora y dónde ver partido del Mundial 2026 en directo

Dallas, Estados Unidos.- Países Bajos y Japón se están enfrentando por el grupo F del Mundial 2026.

El conjunto de Ronald Koeman no figura más que en el octavo puesto en los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero su objetivo es bastante más ambicioso.

La KNVF ha fijado la vista en las semifinales, aunque Koeman habla de ganar por primera vez la Copa del Mundo. Al conjunto naranja le pesa el cartel de ‘mejor equipo que no ha ganado nunca' el título. Tres veces subcampeón (1974, 1978 y 2010), lleva doce partidos invicto en el Mundial -al margen de la tanda de penaltis- marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

Sin el brillo de otros años, pero más prácticos, los Oranje se clasificaron al Mundial invictos, con un plan claro: empataron los dos partidos con la Polonia de Robert Lewandowski y golearon al resto.

Con la mayoría de sus jugadores en equipos de la Premier el técnico cuenta con una columna vertebral que pasa por Virgil Van Dijk, que lidera al equipo desde la defensa, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, a expensas del estado físico de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, tan impredecible que pese a vivir una especie de retiro dorado en Brasil, aún tiene sitio en el equipo.

Depay, que tan solo jugó 49 minutos contra Uzbekistán, es una de las dudas de Koeman, que ha tenido que ir cambiando su idea por las lesiones.

Se quedó primero sin Xavi Simmons, con una rotura en el ligamento cruzado, y en el último momento sin Jurrien Timber, vital en el Arsenal campeón de esta temporada, que fue descartado a última hora de la lista. Denzel Dumfries, nuevo fichaje madridista, Mathis de Light o Frenkie de Jong han tenido recurrentes molestias físicas y una temporada irregular.

La ambición japonesa no es menor. El equipo de Hajime Moriyasu ha aprendido a competir, sabe lo que es ganar en un Mundial a Alemania y España (Catar 2022) y ha derrotado este año a Brasil e Inglaterra.

Ls Samurais Azules han acudido a todas las Copas del Mundo desde 1998 y alcanzado en cuatro ocasiones los octavos de final, pero siempre pecaron de inocentes en la fase eliminatoria.

Comandados por Ayase Ueda, autor de 26 goles en 40 partidos con el Feyenoord, y el delantero de la Real Sociedad Take Kubo, Japón acude al Mundial con la mejor generación de su historia, jugadores que son determinantes en equipos de toda Europa. Y así lo piensa su propio entrenador: “El objetivo de Japón es ganar el título”.

Como Koeman con Timber, el técnico japonés ha sufrido la baja de última hora del capitán Endo Wataru, desconvocado el pasado jueves y que, acto seguido, anunció que deja la selección.