Fichajes: Real Madrid y Barcelona con bajas, bombazo de Lewandowski y buscan a Nico Williams

Barcelona y Real Madrid son protagonistas. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes internacional.
Desde Italia informan que el Napoli medita muy seriamente el fichaje del argentino Thiago Almada. Podría ser una baja para el Atlético de Madrid.
OFICIAL // El italiano Alberto Aquilani fue nombrado este viernes nuevo entrenador del Sassuolo, en sustitución de Fabio Grosso, quien dejó el banquillo neroverde para incorporarse al Fiorentina, según informó el club.
OFICIAL // El Betis ha informado del fichaje del defensor senegalés Nobel Mendy por el Rayo Vallecano, que ha ejercido la opción de compra sobre el zaguero, que esta temporada ha militado como cedido por los verdiblancos en el equipo madrileño.
Ante la inminente salida de Calafiori del Arsenal al Real Madrid, el club ya tiene en la mira a Nathaniel Brown, del Eintracht Frankfurt, como posible sustituto.
Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, quiere continuar en el Real Madrid más allá de 2027, cuando expira su actual contrato: “¿Mi futuro? En el Real Madrid, una vez que cumples 30 años, solo te ofrecen renovaciones de un año. Así que estoy bastante relajado al respecto”.
Marc Casadó pasó a segundo plano en esta temporada con el Barcelona, por lo que valoraría su salida. Mundo Deportivo señala que equipos como el Atlético de Madrid, Al Hilal, Manchester United o Bayer Leverkusen, le siguen la pista.
Fabrizio Romano informa que Robert Lewandowski está viajando a Estados Unidos con su agente Pini Zahavi para negociar su fichaje por el Chicago Fire de la MLS.
Diario MARCA revela que el conversaciones avanzadas entre el Fulham y Álvaro Arbeloa para que asuma el banquillo del equipo de la Premier tras la salida de Marco Silva al Benfica.
"Me enteré por las redes sociales, son todo rumores" y aseguró que "no he hablado con Mourinho, es todo de redes sociales, yo creo".
Ferran Torres aún no ha renovado con el Barcelona y su contrato finaliza en 2027. De querer salir en este mercado de fichajes, le abrirían la puerta de salida. Con este panorama, Sky Sports detalla que el PSG lo tiene en la mira y más si se concreta la baja de Barcola.
OFICIAL // Yaya Toure se convierte en nuevo entrenador del Slovan Bratislava de Eslovaquia.
OFICIAL // El técnico argentino Martín Aselmi, de amplia experiencia en Sudamérica y que en Europa ha dirigido al Oporto, será el nuevo entrenador del Elche, según confirmó el club ilicitano en un comunicado.
Desde Inglaterra informan que el Arsenal ha vuelto a activar la vía por Nico Williams
El Atlético de Madrid se interesa por los servicios de Kang-in Lee. El surcoreano tuvo un gran debut en el Mundial y desde antes el equipo colchonero lo ha tenido en la mira.
TalkSport detalla que Barcola medita irse del PSG y desde el Arsenal y Liverpool han puesto sus ojos en él.