Fichajes: Real Madrid amarra a estrella, PSG quiere jugador de Barcelona y Arbeloa sorprende

Real Madrid rompe el mercado de fichajes y Barcelona perdería figura a manos del PSG. Así se mueve el mercado de pases internacional.
PSV Eindhoven quería activar su opción de club de €8M por Anass Salah-Eddine del AS Roma — pero no se ha alcanzado un acuerdo con la gestión del jugador.
El Manchester City confía en cerrar pronto la renovación del central Joško Gvardiol, con un nuevo contrato que lo vincularía hasta junio de 2031 y con mejora salarial incluida.
El lateral derecho Pedro Porro ha firmado una extensión contractual con el Tottenham Hotspur hasta junio de 2031, con opción de ampliación hasta 2032, además de una mejora salarial importante.
En Escocia, el histórico Rangers FC ha cerrado el acuerdo para incorporar a Derek McInnes como su nuevo director técnico, apostando por su experiencia para liderar el proyecto deportivo.
El técnico portugués Rúben Amorim estaría listo para aceptar todas las condiciones ya discutidas con el AC Milan, acercándose cada vez más a convertirse en su nuevo entrenador.
En Inglaterra, Álvaro Arbeloa está ultimando los detalles finales para asumir como nuevo entrenador principal del Fulham FC.
Por su parte, el FC Red Bull Salzburg ha llegado a un entendimiento total para nombrar a Danny Röhl como nuevo entrenador principal, con todo prácticamente definido para su llegada.
En Inglaterra, el Leicester City FC prepara la presentación oficial de Russell Martin, quien asumirá el mando del equipo a partir de la próxima semana.
En Alemania, el FC Bayern München ha iniciado conversaciones con el marroquí Ismael Saibari como posible refuerzo para el extremo, después de que se complicara la operación por Gordon, con el jugador del PSV Eindhoven valorando la propuesta.
A pesar del interés procedente de la Major League Soccer, el mediocampista Leon Goretzka mantiene como prioridad continuar su carrera en el fútbol europeo, priorizando proyectos competitivos en el viejo continente para su próximo paso.
El mediocampista Manu Koné dejó clara su postura al declarar a la Gazzetta dello Sport que su enfoque total está en la Copa del Mundo, posponiendo cualquier decisión sobre su futuro tras el torneo.
El atacante Ferran Torres ha restado importancia a los rumores que lo vinculaban con el Paris Saint-Germain, asegurando que no tiene conocimiento de ninguna negociación y que se mantiene enfocado.
Finalmente, según el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid CF habría alcanzado un acuerdo verbal para el fichaje de Marc Cucurella procedente del Chelsea FC, operación que se cerraría tras el Mundial y que responde a la petición de José Mourinho.
El recorrido de Marc Cucurella incluye una etapa formativa y profesional en el FC Barcelona, donde se formó en La Masía y llegó a debutar con el primer equipo.
Durante su estancia en el FC Barcelona, el lateral español fue considerado uno de los proyectos interesantes de la cantera, destacando por su energía, proyección ofensiva y versatilidad para adaptarse a distintos roles en el carril izquierdo.