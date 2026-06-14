Tabla de posiciones del Mundial United 2026; clasificación de los grupos de la Copa del Mundo

Houston, Estados Unidos.- Se juega la primera ronda de la fase de grupos del Mundial United 2026 y ya se comenzaron a dar unas sorpresas en resultados en varios partidos. Las posiciones en los 12 grupos de esta Copa del Mundo 2026 se han empezado a mover en los primeros conjuntos que se encuentran en competencia en México, Estados Unidos y Canadá.

En el Grupo A está siendo liderado por la anfitriona México quien tiene la misma cantidad de puntos (3) que Corea del Sur, pero con un gol más a su favor, abajo se quedó Chequia y Sudáfrica. Todo cambia en el Grupo B, ya que aquí al parecer todo se definirá hasta la última fecha ya que tanto como Canadá ante Bosnia y Suiza contra Catar, igualaron 1-1.

Una sorpresa se dio en el Grupo C donde es liderada por Escocia que sin merecer logró derrotar a Haití y Brasil terminó igualando 1-1 ante Marruecos. En el Grupo D está siendo liderado por la anfitriona Estados Unidos que goleó 4-1 a Paraguay y Australia sorprendió al superar 2-0 a Turquía. Alemania ha empezado con pie derecho ante una debutante Curazao que le ha intentado jugar 'de tu a tu' a los auropeos.

Formato de clasificación en el Mundial 2026