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Tabla de posiciones del Mundial United 2026; clasificación de los grupos de la Copa del Mundo

Se han comenzado a mover las posiciones en los grupos del Mundial United 2026

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 10:57
Tabla de posiciones del Mundial United 2026; clasificación de los grupos de la Copa del Mundo

En el Mundial United 2026 se han empezado a dar sorpresas en los primeros partidos.

 Foto: EFE

Houston, Estados Unidos.- Se juega la primera ronda de la fase de grupos del Mundial United 2026 y ya se comenzaron a dar unas sorpresas en resultados en varios partidos.

Las posiciones en los 12 grupos de esta Copa del Mundo 2026 se han empezado a mover en los primeros conjuntos que se encuentran en competencia en México, Estados Unidos y Canadá.

https://www.elheraldo.hn/deportes/estadisticas/mundial-2026

En el Grupo A está siendo liderado por la anfitriona México quien tiene la misma cantidad de puntos (3) que Corea del Sur, pero con un gol más a su favor, abajo se quedó Chequia y Sudáfrica.

Todo cambia en el Grupo B, ya que aquí al parecer todo se definirá hasta la última fecha ya que tanto como Canadá ante Bosnia y Suiza contra Catar, igualaron 1-1.

https://www.elheraldo.hn/deportes/estadisticas/mundial-2026/calendario

Una sorpresa se dio en el Grupo C donde es liderada por Escocia que sin merecer logró derrotar a Haití y Brasil terminó igualando 1-1 ante Marruecos.

En el Grupo D está siendo liderado por la anfitriona Estados Unidos que goleó 4-1 a Paraguay y Australia sorprendió al superar 2-0 a Turquía.

Alemania ha empezado con pie derecho ante una debutante Curazao que le ha intentado jugar 'de tu a tu' a los auropeos.

Formato de clasificación en el Mundial 2026

Cada selección jugará tres partidos en la fase de grupos, los que terminen en las dos primeras posiciones se clasificarán a los dieciseisavos y los ocho mejores terceros se unirán.

Lugo se irán eliminando en duelos directos para pasar a octavos, cuartos, semifinales, hasta llegar a la final.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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